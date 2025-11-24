В Перми филармония «Триумф» представляет музыку из Twin Peaks, этно и джаз. Афиша
Сцена «Триумфа» не будет пустовать на этой неделе
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Частная филармония «Триумф» на этой неделе предлагает пермякам погрузиться в мир музыки культового сериала Twin Peaks. Также зрителей ждут концерты джазовой и этнической музыки, а также выступления музыкантов Пермского театра оперы и балета. Подробности — в обзоре URA.RU.
24 ноября
Twin Peaks Suite (12+)
Оркестр под руководством Петра Белякина исполнит музыку Анджело Бадаламенти — это будут саундтреки из сериала Twin Peaks. Белякин — ассистент маэстро Теодора Курентзиса. Он также работал с такими музыкантами, как Дмитрий Хворостовский и Денис Мацуев.
25 ноября
Антология русской музыки (12+)
В этот вечер музыканты Пермского театра оперы и балета исполнят сочинения Николая Ракова. Основное место в творчестве советского композитора занимает инструментальная музыка, в которой он широко использует русские народно-песенные напевы, а также фольклор других народов.
26 ноября
Ангелы рядом (12+)
Мастера этнической музыки Ирина Пыжьянова, Ольга Семочкина и Ольга Ирисова проведут слушателей в мир ангелов. Прозвучат гусли, лира, леверсная арфа, виола да гамба и рамочные барабаны. Они будут сопровождать песни «о небесных вестниках, укрывающих нас своими крылами, о человеческой душе с ее радостями, горестями, обретениями, потерями и поисками утраченного рая, о назначенном часе, когда земная жизнь завершается, открывая врата в вечность», говорится в анонсе концерта.
27 ноября
Георг Филипп Телеман (6+)
В четверг в «Триумфе» вновь музыканты театра оперы и балета. На этот раз они исполнят Сонаты, трио и фантазии немецкого композитора Телемана.
29 ноября
Концерт брасс-квинтета (6+)
Сочинения композиторов эпох классицизма и романтизма, а также оригинальные произведения для брасс-квинтета исполнят участники оркестра театра оперы и балета. На сцену выйдут Евгений Морозов (валторна), Антон Одинцов (труба), Юльян Волков (труба), Николай Смольников (тромбон) и Алексей Соколов (туба).
30 ноября
Рональд Бейкер (12+)
В воскресенье в Перми выступит американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Компанию ему составит московское трио Алексея Черемизова. «Ценители во всем мире отмечают невероятную энергетику музыканта, способного смешивать сложность джаза с меланхолией блюза, а его великолепный голос станет отдельным украшением вечера. Рон Бейкер вместе с виртуозным трио создаст событие, где импровизация, сложность джаза и меланхолия блюза сольются воедино», — говорят организаторы шоу.
