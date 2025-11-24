Сцена «Триумфа» не будет пустовать на этой неделе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Частная филармония «Триумф» на этой неделе предлагает пермякам погрузиться в мир музыки культового сериала Twin Peaks. Также зрителей ждут концерты джазовой и этнической музыки, а также выступления музыкантов Пермского театра оперы и балета. Подробности — в обзоре URA.RU.

24 ноября

Twin Peaks Suite (12+)

Оркестр под руководством Петра Белякина исполнит музыку Анджело Бадаламенти — это будут саундтреки из сериала Twin Peaks. Белякин — ассистент маэстро Теодора Курентзиса. Он также работал с такими музыкантами, как Дмитрий Хворостовский и Денис Мацуев.

25 ноября

Антология русской музыки (12+)

В этот вечер музыканты Пермского театра оперы и балета исполнят сочинения Николая Ракова. Основное место в творчестве советского композитора занимает инструментальная музыка, в которой он широко использует русские народно-песенные напевы, а также фольклор других народов.

26 ноября

Ангелы рядом (12+)

Мастера этнической музыки Ирина Пыжьянова, Ольга Семочкина и Ольга Ирисова проведут слушателей в мир ангелов. Прозвучат гусли, лира, леверсная арфа, виола да гамба и рамочные барабаны. Они будут сопровождать песни «о небесных вестниках, укрывающих нас своими крылами, о человеческой душе с ее радостями, горестями, обретениями, потерями и поисками утраченного рая, о назначенном часе, когда земная жизнь завершается, открывая врата в вечность», говорится в анонсе концерта.

27 ноября

Георг Филипп Телеман (6+)

В четверг в «Триумфе» вновь музыканты театра оперы и балета. На этот раз они исполнят Сонаты, трио и фантазии немецкого композитора Телемана.

29 ноября

Концерт брасс-квинтета (6+)

Сочинения композиторов эпох классицизма и романтизма, а также оригинальные произведения для брасс-квинтета исполнят участники оркестра театра оперы и балета. На сцену выйдут Евгений Морозов (валторна), Антон Одинцов (труба), Юльян Волков (труба), Николай Смольников (тромбон) и Алексей Соколов (туба).

30 ноября

Рональд Бейкер (12+)