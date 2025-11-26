Фестиваль субкультур состоится 29 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предстоящие выходные на Ямале будут посвящены самому теплому празднику — Дню матери. Однако жителей региона ждут не менее захватывающие культурные мероприятия. Среди них битва снежков, хип-хоп и рэп соревнование, а также тренинги и тесты. Самые интересные события на Ямале — в афише URA.RU.

28 ноября, пятница

День матери в Ноябрьске

Культурные мероприятия в ЯНАО начнутся с событий, посвященных Дню матери, который состоится 30 ноября. Так, в Ноябрьске (ЯНАО) уже в пятницу можно будет посетить бесплатную интерактивную программу «Рядом с мамой». Для жителей и гостей города организуют творческие мастерские, музыкальные гостиные и кулинарные мастер-классы. А самые юные посетители смогут своими руками изготовить подарки и открытки для мам.

Площадка будет работать на базе клуба «Атмосфера» (улица Мира, 84а) с 15:00. Аналогичные события пройдут и в следующих локациях: «Квартал» (Высоцкого, 20), «Высокий полет» ( Шевченко, 70), «Шанс» (Ленина, 19), «Пространство» (Дзержинского, 19).

Спектакль для мамы в Лабытнанги

Празднование Дня матери в том числе пройдет и в Лабытнанги (ЯНАО). Для местных жителей состоится спектакль «Сказка для мамы». Ямальцам предлагают посетить постановку Дома культуры «Сияние Севера» по сказке Тольского «Золотой ключик». Культурное мероприятие состоится 28 ноября в 19:00 (цена — 400 рублей).

29 ноября, суббота

Снежная битва в Ноябрьске

В этот день в Ноябрьске стартует двухдневное соревнование по снежному бою «Юкигассен». Это будет уже третий по счету турнир, проводимый в ЯНАО. Участникам предстоит соревноваться в метании снежков, ловкости и стратегии. «Снежный матч» состоится в МБУ РЦДИПВ «Кадет» 29 и 30 ноября. Вход свободный.

Хип-хоп и рэп на одной площадке в Новом Уренгое

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) 29 числа также смогут посетить фестиваль субкультур «Виниловая стружка». На площадке арт-резиденции «Сова» пройдет битва хип-хоп исполнителей и танцоров. Участникам предстоит «перетанцевать» друг друга. А до официальных соревнований гости площадки проведут мастер-классы. Вход свободный.

Советы по медиапродвижению

А на базе арт-резиденции «Миксер» состоится тренинг «Личный бренд предпринимателя». Его будет проводить Мария Созинова — эксперт в области самопродвижения и нейронных сетей. Событие будет особенно полезно для начинающих бизнесменов. Вход свободный. С 13:00 ДО 16:30. Требуется предварительная регистрация.

30 ноября, воскресенье

Тест на знание региона в Салехарде