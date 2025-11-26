Фестиваль субкультур, снежная битва и День матери: куда сходить на Ямале на выходных. Афиша
Фестиваль субкультур состоится 29 ноября
Предстоящие выходные на Ямале будут посвящены самому теплому празднику — Дню матери. Однако жителей региона ждут не менее захватывающие культурные мероприятия. Среди них битва снежков, хип-хоп и рэп соревнование, а также тренинги и тесты. Самые интересные события на Ямале — в афише URA.RU.
28 ноября, пятница
День матери в ЯНАО будут праздновать 30 ноября
День матери в Ноябрьске
Культурные мероприятия в ЯНАО начнутся с событий, посвященных Дню матери, который состоится 30 ноября. Так, в Ноябрьске (ЯНАО) уже в пятницу можно будет посетить бесплатную интерактивную программу «Рядом с мамой». Для жителей и гостей города организуют творческие мастерские, музыкальные гостиные и кулинарные мастер-классы. А самые юные посетители смогут своими руками изготовить подарки и открытки для мам.
Площадка будет работать на базе клуба «Атмосфера» (улица Мира, 84а) с 15:00. Аналогичные события пройдут и в следующих локациях: «Квартал» (Высоцкого, 20), «Высокий полет» ( Шевченко, 70), «Шанс» (Ленина, 19), «Пространство» (Дзержинского, 19).
Спектакль для мамы в Лабытнанги
Празднование Дня матери в том числе пройдет и в Лабытнанги (ЯНАО). Для местных жителей состоится спектакль «Сказка для мамы». Ямальцам предлагают посетить постановку Дома культуры «Сияние Севера» по сказке Тольского «Золотой ключик». Культурное мероприятие состоится 28 ноября в 19:00 (цена — 400 рублей).
29 ноября, суббота
Жители ЯНАО могут посетить снежную битву
Снежная битва в Ноябрьске
В этот день в Ноябрьске стартует двухдневное соревнование по снежному бою «Юкигассен». Это будет уже третий по счету турнир, проводимый в ЯНАО. Участникам предстоит соревноваться в метании снежков, ловкости и стратегии. «Снежный матч» состоится в МБУ РЦДИПВ «Кадет» 29 и 30 ноября. Вход свободный.
Хип-хоп и рэп на одной площадке в Новом Уренгое
Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) 29 числа также смогут посетить фестиваль субкультур «Виниловая стружка». На площадке арт-резиденции «Сова» пройдет битва хип-хоп исполнителей и танцоров. Участникам предстоит «перетанцевать» друг друга. А до официальных соревнований гости площадки проведут мастер-классы. Вход свободный.
Советы по медиапродвижению
А на базе арт-резиденции «Миксер» состоится тренинг «Личный бренд предпринимателя». Его будет проводить Мария Созинова — эксперт в области самопродвижения и нейронных сетей. Событие будет особенно полезно для начинающих бизнесменов. Вход свободный. С 13:00 ДО 16:30. Требуется предварительная регистрация.
30 ноября, воскресенье
Географический диктант проводится в России ежегодно
Тест на знание региона в Салехарде
А в последний день осени ямальцы смогут проверить свои знания в «Географическом диктанте — 2025 года». В нем можно принять участие и онлайн, однако очный этап состоится на базе Салехрадского центра молодежи. Для участия необходима предварительная регистрация. С собой необходимо взять ручку и документ, удостоверяющий личность.
