Дизайн и роскошь: дома в северном стиле за десятки миллионов рублей на Ямале

Ямальские загородные дома сочетают в себе функционал и роскошь (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На продаже в ЯНАО можно найти не только дорогие, но и функциональные загородные дома, с дизайнерским оформлением и расширенной инфраструктурой. Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» подготовили для URA.RU наиболее примечательные коттеджи стоимостью в десятки миллионов рублей, сочетающие в себе красоту северной природы и качественную архитектуру.

Трехэтажный дом в Ноябрьске за 36 миллионов рублей

Трехэтажный дом площадью 336,2 квадратных метра, построенный из газоблоков, который отличается дизайнерским ремонтом. Планировка продумана для большой семьи: на каждом этаже есть санузел, а на третьем этаже оборудован спортивный зал.

На участке расположены двухэтажный банный комплекс, два гаража с автоматическими воротами и летняя беседка, которая может использоваться как мангальная зона. Также имеется просторный вольер для собаки. Рядом находятся школа и зеленые зоны для прогулок.

Продолжение после рекламы

Трехэтажный дом в Ноябрьске Фото: Пресс-служба «Авито Недвижимость»

Двухэтажный дом в Губкинском за 45 миллионов рублей

Двухэтажный особняк площадью 231 квадратный метр, расположенный в тихом месте неподалеку от города и построенный из качественного бруса. На первом этаже расположены большой зал с камином, кухня-гостиная, две спальни, санузел и техническое помещение. На втором этаже — мастер-спальня и тренажерный зал.

На территории имеются дополнительные постройки и удобства: гостевой дом с игровой зоной, русская баня на дровах и гараж, рассчитанный на несколько автомобилей. Участок благоустроен: выложены дорожки из тротуарной плитки, высажены многолетние деревья, выполнен ландшафтный дизайн, установлен забор с автоматическими воротами. К границам участка подведен газ, отопление обеспечивается электрическим котлом. В доме есть мебель и бытовая техника, поэтому новые владельцы смогут сразу заселиться.