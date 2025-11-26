На Ямале вынесли приговор за уничтожение вертолета в аэропорту Ноябрьска

Директор аэропорта и охранник осуждены за нарушение транспортной безопасности на Ямале Фото: Илья Московец © URA.RU

Суд вынес приговор в отношении двух мужчин, признанных виновными в нарушении требований транспортной безопасности, которое привело к уничтожению вертолета в аэропорту Ноябрьска. Сотрудник охранного предприятия и директор аэропорта осуждены по статьям 263.1 УК РФ, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК России.

«Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении сотрудника охранного предприятия и директора аэропорта г. Ноябрьск», — отметили в следственных органах.

Оба фигуранта дела признаны виновными в неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности, что повлекло за собой причинение крупного ущерба. Инцидент с уничтожением вертолета произошел в аэропорту Ноябрьска, однако подробности происшествия и сумма ущерба не уточняются. Приговор суда вступил в законную силу

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Ноябрьска двое подростков устроили поджог вертолета. Школьники попались на уловку неизвестных, пообещавших им 5 000 000 рублей за совершение теракта. В результате вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр» полностью уничтожен, а исполнители попали в больницу с ожогами.