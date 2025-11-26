Логотип РИА URA.RU
Общество

В ЯНАО запустили освещение на дороге к Горнокнязевску. Видео

26 ноября 2025 в 18:04
Департамент транспорта ЯНАО повысил безопасность дороги к Горнокнязевску

Фото: Илья Московец © URA.RU

На автомобильной дороге, ведущей к селу Горнокнязевск (ЯНАО), запустили систему уличного освещения протяженностью 5,7 км. Сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«„Да будет свет“, — сказали дорожники и подключили освещение на дороге до Горнокнязевска. Дорогу водителям освещают 166 светильников», — говорится в сообщении ведомства.

В ЯНАО продолжаются работы по модернизации инфраструктуры: наряду с запуском системы освещения на дороге к Горнокнязевску в Ноябрьске временно отключат светофор на пешеходном переходе по улице Ленина в районе дома №65. Это необходимо для производственных работ, которые продлятся несколько дней.

