В ЯНАО запустили освещение на дороге к Горнокнязевску. Видео
Департамент транспорта ЯНАО повысил безопасность дороги к Горнокнязевску
Фото: Илья Московец © URA.RU
На автомобильной дороге, ведущей к селу Горнокнязевск (ЯНАО), запустили систему уличного освещения протяженностью 5,7 км. Сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«„Да будет свет“, — сказали дорожники и подключили освещение на дороге до Горнокнязевска. Дорогу водителям освещают 166 светильников», — говорится в сообщении ведомства.
В ЯНАО продолжаются работы по модернизации инфраструктуры: наряду с запуском системы освещения на дороге к Горнокнязевску в Ноябрьске временно отключат светофор на пешеходном переходе по улице Ленина в районе дома №65. Это необходимо для производственных работ, которые продлятся несколько дней.
