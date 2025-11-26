Ямал встречает юных востоковедов

В ЯНАО проходит отборочный этап олимпиады «Восточный вектор», в котором могут принять участие школьники 7–11 классов из России и зарубежных стран. Интеллектуальное соревнование проводится в третий раз при поддержке Санкт-Петербургского государственного университета, сообщает департамент образования ЯНАО.

«Ямальская олимпиада была впервые организована в марте 2024 года, а в прошлом сезоне получила международный статус. За это время проект объединил более двух тысяч участников » , — отметили в ведомстве.

Отборочный этап проходит в формате дистанционного тестирования по истории и культуре Востока до 24 декабря 2025 года. Победители будут допущены к заключительному этапу, который пройдет 4 апреля 2026 года очно в Салехарде и Санкт-Петербурге. Олимпиада включена в перечень Минпросвещения России, а ее победители могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры. Интерес к востоковедению на Ямале активно растет: китайский язык изучается в 18 образовательных организациях округа.