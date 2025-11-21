Банки и маркетплейсы спорят из-за скидок по картам лояльности: позиции сторон и возможные последствия

По мнению маркетплейсов, если инициативу банков примут, то больше всего пострадают покупатели Фото: Илья Московец © URA.RU

Пять крупнейших российских банков выступили с инициативой запретить маркетплейсам предоставлять прямые скидки и бонусные программы покупателям. Письмо с соответствующим предложением направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину. Авторы инициативы считают, что такие меры необходимы для создания равных условий конкуренции на рынке.

Позже представители Сбера, ВТБ, Альфа-банка, Т-банка и Совкомбанка уточнили свою позицию. По их словам, скидки на маркетплейсах должны быть, однако доступ к ним необходимо предоставить всем покупателям без привязки к способу оплаты.

Представители маркетплейсов отреагировали незамедлительно. Основательница Wildberries Татьяна Ким назвала данное предложение «уничтожением конкуренции». В пресс-службе Ozon сообщили, что если инициативу примут, то для россиян значительно вырастут цены на товары. Подробнее о споре банков и маркетплейсов, а также о возможных последствиях — в материале URA.RU.

Почему банки спорят с маркетплейсами

Основной виток конфликта случился после заявления Грефа на форуме Банка России «Фокус на клиента»

Активное обсуждение вопросов, связанных со скидками и регулированием цен на цифровых платформах возобновилось осенью 2025 года. Это произошло после вступления в силу закона «О платформенной экономике» (289-ФЗ). Представители банковского сектора выразили мнение о необходимости доработать документ, и Центральный банк (ЦБ) поддержал эту позицию. Но 18 ноября дискуссия лишь накалилась. На форуме Банка России «Фокус на клиента» глава «Сбера» Герман Греф сказал, что маркетплейсы конкурируют нечестно и работают «в убыток и за счет государства».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе этого же форума выразила согласие с тем, что предоставление маркетплейсами скидок при оплате картами их банков является примером не вполне честной конкуренции. Она также отметила, что в ряде стран существует запрет для маркетплейсов и аналогичных платформ на владение финансовыми организациями, однако охарактеризовала подобный подход как радикальный.

В ответ на критику в адрес банкиров и ЦБ компании Ozon и Wildberries высказали свою позицию в тот же день. В Wildberries утвердили, что предложение ограничить скидки в зависимости от способа оплаты на маркетплейсах является абсурдным.

Что банки хотят запретить на маркетплейсах

Главы пяти банков направили письмо Володину, где предложили запретить маркетплейсам инвестировать в снижение цен товаров

Пять крупнейших российских банков выступили с инициативой ограничить маркетинговые возможности маркетплейсов. В письме, направленном председателю Госдумы Вячеславу Володину 20 ноября, банки предложили запретить маркетплейсам предоставлять прямые скидки покупателям и бонусные программы.

Главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка в своем обращении предложили ввести два правила для маркетплейсов. Первое — установить одинаковую цену на товары независимо от способа оплаты. Второе — запретить маркетплейсам снижать цены через скидки, промоакции, бонусные программы и маркетинговые субсидии. Исключение хотят сделать для товаров, которые продают сами цифровые площадки, и социально значимых товаров, но и в этом случае скидки не должны зависеть от способа оплаты.

В пятницу, 21 ноября, банкиры поспешили уточнить свою позицию. Они заявили, что поддерживают программу скидок на маркетплейсах, но такая практика может вводить покупателей в заблуждение, поскольку цена товара привязывается к определенному платежному инструменту. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

«Мы выступаем за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей нашей страны. Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение — клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты», — сказано в сообщении пресс-службы банка, которое приводит ТАСС.

Представители банковского сообщества выразили мнение о том, что акции и специальные предложения маркетплейсов должны быть доступны всем покупателям. И это не должно зависеть от банка, выпустившего платежную карту, или выбранного способа оплаты.

«Именно об этом было обращение банков. Речь не о снижении доступности скидок, а об увеличении аудитории, которым они доступны. А также о равных условиях, прозрачности и предсказуемости правил на рынке», — добавили в пресс-службе Сбера.

Руководители пяти банков заявили о своей готовности вести конструктивный диалог с ЦБ РФ и маркетплейсами с целью разработки решений. Они, по мнению банкиров, позволят сохранить преимущества для потребителей и гарантировать соблюдение принципов честной конкуренции.

По мнению банков, скидки на маркетплейсах возможны, если не привязаны к оплате картой определенного банка Фото: инфографика URA.RU

Позиция маркетплейсов и последствия

Wildberries

В компании отметили, что в случае принятия инициативы банков, пострадают россияне

Аудитория торговых площадок в РФ превышает 80 миллионов человек. Представитель Wildberries & Russ в разговоре с URA.RU выразил мнение, что предложенные крупными банками меры можно расценивать как направленные ограничения против значительной части россиян.

«Маркетплейсами пользуются более 80 млн человек, и по сути, инициатива крупных банков направлена против всего российского населения: экономически активных граждан и тех, кто от них зависит. Кроме этого, запрет скидок приведет к негативным долгосрочным последствиям для российской экономики, бизнеса», — сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries & Russ.

В компании также подчеркнули, что инициатива о запрете скидок на маркетплейсах исходила именно от крупных банков. При этом эти же банки сами занимаются развитием цифровых платформ и экосистем, которые конкурируют с Ozon или Wildberries. Однако, как отметили в пресс-службе, в рамках этой инициативы вопрос регулирования их собственных программ лояльности не был затронут.

Основательница Wildberries Татьяна Ким считает, что запрет карт лояльности может являться следствием нечестной конкуренции. «Публичная и кулуарная агрессивная позиция крупнейших банков по отношению к скидкам при оплате банками маркетплейсов преследует единственную цель — циничное уничтожение конкурентов. Приведет это только к разгону инфляции», — сказала Ким в разговоре с РБК.

Что по поводу инициативы банков думают в Wildberries Фото: инфографика URA.RU

Ozon

Представители торговой площадки отметили, что предложение банков станет причиной увеличения цен на товары цифровых платформ

Из-за действий банков цены могут вырасти для 85 миллионов пользователей цифровых платформ, в первую очередь это затронет жителей небольших городов и сельской местности. Об этом рассказал представитель Ozon в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Предложение банков станет причиной повышения цен для 85 миллионов покупателей платформ, прежде всего в малых городах и селах, где живет более 50 млн человек и вне онлайна доступность товаров крайне невысокая. Цены однозначно вырастут, и для людей это критично», — сообщили в пресс-службе Ozon.

Компания считает, что резкая смена позиции банков в течение суток свидетельствует о том, что требования пяти финансовых учреждений нацелены на сдерживание развития популярных цифровых платформ. Это может негативно отразиться на благосостоянии граждан и снизить доступность товаров, уверены в Ozon.

«Использование скидок, бонусов и программ лояльности — излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно. Непонятно, почему, запретив его маркетплейсам, нужно значимо ухудшить жизнь десяткам миллионов жителей страны, а также сотням тысяч предпринимателей», — отметили в пресс-службе торговой площадки.

Как в Ozon отреагировали на предложение глав пяти банков Фото: инфографика URA.RU

«Яндекс Маркет»

В компании отметили, что готовы обсудить позицию банков и выработать решение, которое устроит всех

«Яндекс Маркет» выразил готовность обсуждать регулирование скидочной политики с регуляторами и участниками рынка. По словам представителя маркетплейса, компания открыта к диалогу о возможных форматах регулирования скидочной политики цифровых платформ.

«Мы открыты к диалогу и готовы обсуждать с регулятором и участниками рынка возможные форматы регулирования скидочной политики цифровых платформ. Наша общая задача — найти сбалансированный подход, который будет поддерживать развитие торговли в интересах покупателей и продавцов, но при этом не приведет к ограничению конкуренции», — рассказали в пресс-службе в беседе с URA.RU.