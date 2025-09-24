Какие курорты популярны у туристов ХМАО на школьных каникулах осенью

У жителей Югры во время осенних школьных каникул среди зарубежных курортов популярно путешествовать в Турцию, Египет и ОАЭ. В конце октября страны выбирают из-за теплой погоды и доступных цен. Туристический тренд URA.RU обсудило с владелицей агентства путешествий Еленой Соловьевой.
«В Арабских Эмиратах и Египте в это время еще тепло. Это лучшее время для посещения. В Турции тоже до сих комфортная температура, море даже не остывает. А загорать можно днем — солнце в это время щадящее, не надо прятаться. И при этом цены гораздо ниже, чем летом», — рассказала журналисту агентства Соловьева.
В Дубай югорчане осенью путешествуют преимущественно из-за прямых рейсов из Сургута. На другие курорты лететь необходимо с пересадками. «Менее популярны Бахрейн, Оман и Куба. Туда подальше все-таки лететь и отели попроще. С детьми туда тоже далековато путешествовать», — уточняет эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало о расписании школьных каникул в ХМАО. В новом учебном году дети будут отдыхать всего почти месяц. А осенние каникулы продлятся с 25 октября по 2 ноября.
