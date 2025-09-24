24 сентября 2025

Какие курорты популярны у туристов ХМАО на школьных каникулах осенью

Жители ХМАО активно покупают зарубежные туры на школьные каникулы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У югорчан осенью популярен отдых в Египте
У югорчан осенью популярен отдых в Египте Фото:

У жителей Югры во время осенних школьных каникул среди зарубежных курортов популярно путешествовать в Турцию, Египет и ОАЭ. В конце октября страны выбирают из-за теплой погоды и доступных цен. Туристический тренд URA.RU обсудило с владелицей агентства путешествий Еленой Соловьевой.

«В Арабских Эмиратах и Египте в это время еще тепло. Это лучшее время для посещения. В Турции тоже до сих комфортная температура, море даже не остывает. А загорать можно днем — солнце в это время щадящее, не надо прятаться. И при этом цены гораздо ниже, чем летом», — рассказала журналисту агентства Соловьева.

В Дубай югорчане осенью путешествуют преимущественно из-за прямых рейсов из Сургута. На другие курорты лететь необходимо с пересадками. «Менее популярны Бахрейн, Оман и Куба. Туда подальше все-таки лететь и отели попроще. С детьми туда тоже далековато путешествовать», — уточняет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало о расписании школьных каникул в ХМАО. В новом учебном году дети будут отдыхать всего почти месяц. А осенние каникулы продлятся с 25 октября по 2 ноября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей Югры во время осенних школьных каникул среди зарубежных курортов популярно путешествовать в Турцию, Египет и ОАЭ. В конце октября страны выбирают из-за теплой погоды и доступных цен. Туристический тренд URA.RU обсудило с владелицей агентства путешествий Еленой Соловьевой. «В Арабских Эмиратах и Египте в это время еще тепло. Это лучшее время для посещения. В Турции тоже до сих комфортная температура, море даже не остывает. А загорать можно днем — солнце в это время щадящее, не надо прятаться. И при этом цены гораздо ниже, чем летом», — рассказала журналисту агентства Соловьева. В Дубай югорчане осенью путешествуют преимущественно из-за прямых рейсов из Сургута. На другие курорты лететь необходимо с пересадками. «Менее популярны Бахрейн, Оман и Куба. Туда подальше все-таки лететь и отели попроще. С детьми туда тоже далековато путешествовать», — уточняет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало о расписании школьных каникул в ХМАО. В новом учебном году дети будут отдыхать всего почти месяц. А осенние каникулы продлятся с 25 октября по 2 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...