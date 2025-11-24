Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Экc-глава РКК «Энергия» сел на 8 лет за хищение у Роскосмоса 839 млн рублей

24 ноября 2025 в 14:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Владимир Солнцев будет отбывать наказание в колонии общего режима

Владимир Солнцев будет отбывать наказание в колонии общего режима

Фото: Пресс-служба «Энергомаша»

Суд приговорил бывшего генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Солнцева к восьми годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Солнцеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сказали в пресс-службе. Об этом передает ТАСС.

По данным следствия и суда, Солнцев признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Как установлено, он вместе с соучастниками организовал хищение 839 млн рублей у Роскосмоса, завысив стоимость закупки электронно-компонентной базы и распределив разницу между участниками схемы.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал