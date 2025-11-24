Экc-глава РКК «Энергия» сел на 8 лет за хищение у Роскосмоса 839 млн рублей
Владимир Солнцев будет отбывать наказание в колонии общего режима
Фото: Пресс-служба «Энергомаша»
Суд приговорил бывшего генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Солнцева к восьми годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Солнцеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сказали в пресс-службе. Об этом передает ТАСС.
По данным следствия и суда, Солнцев признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Как установлено, он вместе с соучастниками организовал хищение 839 млн рублей у Роскосмоса, завысив стоимость закупки электронно-компонентной базы и распределив разницу между участниками схемы.
