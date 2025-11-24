WP: Трамп не вдавался в детали мирного плана по Украине

По словам источника WP, в Белом доме царит полный хаос Фото: Official White House / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп не углублялся в детали при разработке мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в администрации президента.

«Вы говорите ему: „Я хочу попытаться заключить сделку“. Он ответит: „Прекрасно, иди и займись этим“. И это тот уровень внимания, который он уделяет», — заявил источник WP. По его словам, в администрации США царит «абсолютный хаос», и даже в разных частях Белого дома не знают, что происходит.

Собеседник газеты WP также рассказал, что действия спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который помог разработать мирный план, застал Вашингтон врасплох. В то же время США хотят как можно быстрее заключить соглашение.

Американская и украинская делегации 23 ноября встретились в Женеве для обсуждения предложений по мирному плану. По информации Белого дома, во время переговоров был достигнут существенный прогресс. В частности, Киев признал проект мирного соглашения отвечающим своим интересам. Большинство положений американского мирного плана удалось согласовать, а значительную часть из спорных — скорректировать, рассказали источники «РБК Украина». Договориться удалось, в частности, насчет численности украинских военнослужащих и обмена пленными. Вопросы об интеграции в НАТО и территориальных спорах пока «вынесли за скобки».