WP: Трамп не вдавался в детали мирного плана по Украине
По словам источника WP, в Белом доме царит полный хаос
Фото: Official White House / Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп не углублялся в детали при разработке мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в администрации президента.
«Вы говорите ему: „Я хочу попытаться заключить сделку“. Он ответит: „Прекрасно, иди и займись этим“. И это тот уровень внимания, который он уделяет», — заявил источник WP. По его словам, в администрации США царит «абсолютный хаос», и даже в разных частях Белого дома не знают, что происходит.
Собеседник газеты WP также рассказал, что действия спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который помог разработать мирный план, застал Вашингтон врасплох. В то же время США хотят как можно быстрее заключить соглашение.
Американская и украинская делегации 23 ноября встретились в Женеве для обсуждения предложений по мирному плану. По информации Белого дома, во время переговоров был достигнут существенный прогресс. В частности, Киев признал проект мирного соглашения отвечающим своим интересам. Большинство положений американского мирного плана удалось согласовать, а значительную часть из спорных — скорректировать, рассказали источники «РБК Украина». Договориться удалось, в частности, насчет численности украинских военнослужащих и обмена пленными. Вопросы об интеграции в НАТО и территориальных спорах пока «вынесли за скобки».
По данным газеты The New York Times, некоторые же положения были существенно скорректированы. Однако, какие конкретно были внесены правки, неизвестно. В то же время, по словам госсекретаря США Марко Рубио, европейский мирный план в ходе обсуждений был фактически проигнорирован, передает «Общественная служба новостей».
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.