Общество

ЖКХ и Городская среда

На челябинские дороги выводят усиленные патрули из-за гололеда

Челябинских водителей предупредили о гололеде
24 ноября 2025 в 13:47
Гололедица является неблагоприятным погодным явлением (архивное фото)

Гололедица является неблагоприятным погодным явлением (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На дороги Челябинской области будут выведены усиленные патрули в связи с образованием гололеда. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«25-26 ноября метеорологические службы сообщили о неблагоприятных погодных условиях (гололедица). Все дорожные службы выводятся на федеральные трассы в режиме усиленной группировки», — рассказали URA.RU в Упрдоре.

В ведомстве порекомендовали водителям учитывать прогноз погоды и планировать поездки, исходя из данных условий. Ранее дорожники показали, как обрабатывают трассы после ледяного дождя.

