На челябинские дороги выводят усиленные патрули из-за гололеда

На дороги Челябинской области будут выведены усиленные патрули в связи с образованием гололеда. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«25-26 ноября метеорологические службы сообщили о неблагоприятных погодных условиях (гололедица). Все дорожные службы выводятся на федеральные трассы в режиме усиленной группировки», — рассказали URA.RU в Упрдоре.