На челябинские дороги выводят усиленные патрули из-за гололеда
Гололедица является неблагоприятным погодным явлением (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На дороги Челябинской области будут выведены усиленные патрули в связи с образованием гололеда. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«25-26 ноября метеорологические службы сообщили о неблагоприятных погодных условиях (гололедица). Все дорожные службы выводятся на федеральные трассы в режиме усиленной группировки», — рассказали URA.RU в Упрдоре.
В ведомстве порекомендовали водителям учитывать прогноз погоды и планировать поездки, исходя из данных условий. Ранее дорожники показали, как обрабатывают трассы после ледяного дождя.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!