«Дома у гор и озер»: у челябинцев вдвое вырос спрос на коттеджи в природных локациях

У челябинцев спрос на аренду коттеджей возле гор и озер вырос на 86%
24 ноября 2025 в 13:20
Особенно востребованы у челябинцев коттеджи в курортных зонах

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области в июне–октябре 2025 года по сравнению с прошлым годом стали интересоваться арендой загородных коттеджей возле озер на 86% чаще. При этом самыми популярными остаются поездки на природу на два дня компаниями из пяти человек, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

«Рост интереса к загородному отдыху заметен во всех ключевых регионах округа. В Свердловской области спрос на аренду домов у природных локаций увеличился на 72%, в Тюменской области рост составил 80%, а в Ханты-Мансийском автономном округе интерес вырос более чем в два раза», — сообщили в пресс-службе.

Также в Челябинской области выросло число предложений. За год челябинцы стали сдавать в аренду на 35% больше домов.

В Челябинской области несмотря на падение спроса с начала 2025 года растут цены на загородную недвижимость. Особенно востребованы коттеджи возле в курортных зон Миасс, Чебаркуль и вблизи озера Тургояк. Как отмечала юрист и эксперт по недвижимости Надежда Кушнова, на рост недвижимости влияет господдержка внутреннего туризма.

