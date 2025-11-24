Логотип РИА URA.RU
Обвиняемого в убийстве челябинского экс-депутата просят вернуть с фронта на скамью подсудимых

Челябинского экс-депутата Брухаля просят вернуть с фронта на скамью подсудимых
24 ноября 2025 в 14:00
Александр Брухаль ушел на СВО со скамьи подсудимых

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего депутата собрания Брединского района Челябинской области Александра Брухаля, обвиняемого в похищении и убийстве односельчанки Гульназ Валеевой, просят вернуть с фронта на скамью подсудимых. На этом настаивают родственники убитой. При этом, как сообщили URA.RU в пресс-службе Второго апелляционного суда общей юрисдикции, их жалобу на приостановку производства по делу оставили без удовлетворения.

«Решение Челябинского областного суда оставлено без изменения. Апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Решение о приостановлении рассмотрения дела Брухаля было принято 8 сентября в связи с его отправкой на СВО. Другие фигуранты в лице Брухаля-младшего и главы Рымникского сельского поселения Дмитрия Рудского ушли на фронт еще на стадии следствия.

Предварительно, троица похитила и убила односельчанку Гульназ Валееву после празднования 23 февраля. Они вломились в ее дом, выволокли на улицу, усадили в машину и вывезли в лес. Там они всячески издевались над женщиной: избивали, поджигали. Смерть же наступила от тупой травмы головы. Предварительно, после пыток Валееву добили лопатой, а тело сбросили в овраг.

