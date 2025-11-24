В Челябинске на сутки отключат воду на 20 улицах

На водопроводе проведут ремонт (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В челябинском поселке Новосинеглазово на сутки будет отключена вода на 20 улицах. Это необходимо для запланированного ремонта водопровода, к соцобъектам организуют поставки воды.

«В связи с проведением плановых ремонтных работ на водоводе, 25 ноября с 08:00 до 08:00 26 ноября будет временно приостановлено водоснабжение. Воды не будет на улицах Геологов, Горная, Громова, Заводская, Кирова, Клубная, Ключевая, Лермонтова, Односторонняя, Плановая, Пугачева, Советская, Станционная и Челябинская», — уточнили на официальной странице водоканала МУП «ПОВВ».