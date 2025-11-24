Народные приметы 25 ноября: что можно и нельзя делать на Ивана Снежного

На Руси 25 ноября устраивали гуляния и играли в снежки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

25 ноября в народе называли Иваном Снежным. В этот день обычно выпадало много снега, а иногда начинались затяжные снегопады. По этому поводу молодежь устраивала гуляния с играми в снежки и песнями. Кроме того, это был последний день в году, когда можно было жениться. Подробнее о традициях и приметах дня — в материале URA.RU.

Какой церковный праздник 25 ноября: история и смысл

В православной церкви 25 ноября почитают Иоанна Милостивого. Он жил в VI веке в благородной семье сановника на Кипре, в Амафунте. После гибели жены и детей он держал строгий пост и заботился о бедных. Иоанн не был церковнослужителем, но за добрые дела народ избрал его на патриарший престол в Александрии.

Иоанн раздал нищим в Александрии все свое имущество, за что его прозвали Милостивым. В 619 году войска персов угрожали Александрии. Иоанн отправился в Константинополь, чтобы попросить императора Ираклия прислать войско для защиты города. По пути он остановился в родном городе Амафунте, где умер. В 1249 году мощи святого Иоанна перевезли в Венецию. Части его мощей хранятся на Афоне.

Как появился народный праздник День Ивана Снежного

В народе 25 ноября называли Иван Снежный, так как обычно с этого дня шли стабильные снегопады. Наши предки считали, что именно с этого дня «зима встает на ноги». В этот день в деревнях было запрещено работать. Устраивались гуляния, вечерние посиделки, в ходе которых дарили подарки близким и родным в честь прихода зимы. Женщины готовили праздничные ужины. Считалось, что если накормить мужа орехами, он станет ласковым и заботливым.

Традиции дня Ивана Снежного 25 ноября

25 ноября наши предки проводили последние свадьбы в этом году. Далее жениться можно было только после окончания холодов: на Масленицу или в апреле на Красную горку.

В этот день незамужние девушки и холостые юноши устраивали гуляния: катались на санях с горок, играли в метание снежков. Девушки демонстрировали свои навыки в рукоделии, пели песни, танцевали и радовали гостей пирогами собственного приготовления. На праздничных столах можно было увидеть медовые пряники, сбитень и горячий ягодный взвар. Юноши соревновались в кулачных боях и играли на музыкальных инструментах.

Вечером девушки гадали на суженых: выходили за ворота и, не глядя, бросали через плечо сапог. Считалось, что направление, в котором указывал носок сапога, покажет, откуда появится ее будущий суженый.

Что можно делать 25 ноября

На Ивана Снежного рекомендуется заниматься благотворительностью, помогая нуждающимся, раздавая милостыню, продукты и теплую одежду. В этот день рекомендуется посещать церковь, молиться Святому Иоанну и просить прощения. Женщины в это время начинали вязать теплые вещи на зиму. Также разрешается совершать крупные покупки. Наши предки верили, что купленные в этот день вещи будут служить очень долго.

Что нельзя делать 25 ноября

На Руси в день Ивана Снежного было запрещено стричь волосы и ногти. Считалось, что это укорачивает жизнь и привлекает беды. Также не рекомендовалось выходить из избы на рассвете, так как утренняя заря насылала болезни тому, кто смотрел на нее.

Также наши предки в этот день не стирали и не мыли полы, так как это могло вытянуть здоровье из человека. Считалось, что отдавая соль соседям, можно отдать семейное счастье, а через открытые окна и двери из дома уходила удача.

Приметы на погоду 25 ноября

В этот день на Руси предсказывали погоду по поведению птиц и изменениям в природе. Вот некоторые из примет: