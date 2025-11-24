В ХМАО предлагают самые большие в стране выплаты при заключении контракта на СВО

В ХМАО на миллион повысили выплаты за подписание контракта на СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе почти на один миллион рублей увеличили региональную единовременную выплату для граждан, заключающих контракт на военную службу. Теперь ее размер составляет 3 550 000 рублей, сообщили в пресс-службе правительства округа.

«Общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта — 4,1 миллиона рублей, и это самая большая выплата в России», — уточнили в правительстве. К региональной поддержке добавляются 400 тысяч рублей федеральных и 150 тысяч муниципальных выплат. Таким образом формируется максимальный стартовый пакет.

ХМАО поставил рекорд по выплатам при подписании контракта на СВО Фото: пресс-служба правительства ХМАО

Власти отмечают, что гарантированный доход военнослужащего за год с учетом зарплаты в зоне СВО составит не менее 6, 6 млн. рублей. А с учетом возможности списания долгов и региональных льгот, общий объем материальной поддержки может достичь 18,5 миллиона рублей за первый год службы.

Контракт могут заключить мужчины от 18 до 65 лет, вне зависимости от прописки. Иногородним компенсируют проезд, предоставят проживание, питание и необходимое снаряжение на период оформления.