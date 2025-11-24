Девушку не могут найти с 19 ноября (архивное фото) Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Ревде (Свердловская область) объявили в розыск 20-летнюю Ольгу Черкасовку, без вести пропавшую. Девушку не могут найти с 19 ноября, рассказали представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Может находиться в вашем городе или районе», — следует из поста в соцсетях волонтеров. Рост девушки — 168 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы и карие глаза.

Во что одета Ольга — неизвестно. Сообщить любую информацию о пропавшей можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.