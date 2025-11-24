Бывший топ-силовик получил приговор за мошенничество под Екатеринбургом
Сергея Плотникова обвинили в незаконном использовании полицейского бюджета
Фото: Илья Московец © URA.RU
Полевской городской суд признал виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска местной полиции Сергея Плотникова. Он избежал реального тюремного срока, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
«Ему назначено наказание в виде обязательных работ на 200 часов. Его освободили от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. С Плотникова в пользу ГУ МВД по Свердловской области в счет возмещения материального ущерба взыскано свыше 171 тысячи рублей», — сказали в инстанции.
Ранее в рамках этого дела свои приговоры получили бывшие сотрудники ОМВД в Полевском Валентин Орлов и Максим Костин. Следствие считает, что отставные силовики занимались хищением полицейского бюджета. Уголовное дело касается служебных поездок в Екатеринбург на обучение, которые совершали сотрудники ОМВД.
По мнению следствия, Орлов и Костин забронировали гостиницу, но в ней не проживали. Однако в бухгалтерию принесли поддельные документы, подтверждающие оплату проживания. Ущерб — 343 тысячи рублей. Аналогичные вопросы появились и к Плотникову. Дело было выделено в отдельное производство.
В начале ноября суд приговорил Костина и Орлова к обязательным работам на 200 и 300 часов. Но от наказания их освободили из-за истечения срока давности. С каждого взыскано по 171 тысяче рублей в пользу ГУ МВД.
- чурбик24 ноября 2025 16:27Красава