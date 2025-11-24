Логотип РИА URA.RU
Общество

В Екатеринбурге наказали иностранцев за стрельбу на свадьбе

24 ноября 2025 в 15:29
Свадьба, где стреляли, была в апреле этого года

Фото: Илья Московец © URA.RU

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор иностранцам Джовиджону Очилову по прозвищу Джава и Эмилю Фархутдинову, которые весной устроили стрельбу на свадьбе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«Жениху и его другу суд назначил наказание в виде штрафа в 480 тысяч рублей каждому», — сказали в ведомстве. Вердикт пока не вступил в законную силу.

Как писало URA.RU, инцидент произошел в середине апреля возле жилого дома по улице Маяковского. Выстрелы испугали детей и пенсионеров. Последние пожаловались на это в полицию. 18 апреля силовики задержали Очилова и Фархутдинова. Против них возбудили дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Позже выяснилось, что Джава ранее был судим за вымогательство и кражу. При задержании он говорил, что ждал визита силовиков. Его охолощенный пистолет изъяли.

Подсудимые и их друзья

Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области

