Ждали в гости Клинтона и варились в громких скандалах: как Ельцин Центр 10 лет не дает покоя общественности

Ельцин Центр официально открылся 25 ноября 2015 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ельцин Центр отмечает 10-летие 25 ноября. С момента открытия учреждение стало не только культурным и образовательным центром, но и объектом острых дискуссий и скандалов. Об истории создания и сложном пути Центра — в материале URA.RU.

История создания

Идея создания президентских центров, призванных хранить историческое наследие глав государства, оформилась в России в 2008 году с принятием соответствующего федерального закона. Первым таким учреждением, воплотившим эту идею в жизнь, стал Ельцин Центр, целью которого является сохранение, изучение и публичное представление наследия первого президента России Бориса Ельцина. Учредителем центра выступила администрация президента РФ.

Изначально Наина Ельцина не хотела, чтобы в честь ее мужа строили центр Фото: Евгений Мезенцев © URA.RU

Любопытно, что изначально сама вдова президента, Наина Ельцина, относилась к этой идее скептически. «Центр будет иметь политическую направленность — в любом случае. Вначале я вообще была против его создания, — признавалась она впоследствии. — А потом подумала… Работа любого руководителя страны — неважно, четыре, пять или десять лет он был у руля, — это его время».

От идеи до воплощения

Уже весной 2009 года попечительский совет фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» принял решение о его размещении в Екатеринбурге — городе, где Ельцин прожил большую часть жизни и где состоялся его политический дебют. Этот выбор получил поддержку семьи первого президента.

Выбор места для будущего центра лег на плечи губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, дочери Ельцина Татьяны Юмашевой и ее супруга Валентина. Как вспоминал Юмашев, рассматривались различные варианты, в том числе площадка у Храма на Крови или во дворе Уральской консерватории имени Мусоргского. Однако в конечном итоге предпочтение отдали зданию бывшего конгресс-холла «Демидов-плаза».

Татьяна и Валенин Юмашевы помогали искать площадку для Ельцин Центра Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

История этого здания сама по себе примечательна. Его строительство начали по инициативе предпринимателя Марса Шарафулина еще в 2006 году, с планами завершить работы за два-три года. «Демидов-плаза» задумывался как крупнейшая бизнес-площадка Екатеринбурга, в стенах которой даже планировали провести встречу глав государств в рамках саммита ШОС-2009. Однако в 2008 году строительство заморозили, и недостроенный объект передали УГМК.

В 2011 году Ельцин Центр выкупил часть бизнес-центра «Демидов» за 2 миллиарда рублей. Приобретенное здание требовало масштабной перепланировки, поскольку изначально было предназначено для офисов и магазинов. К реконструкции, стартовавшей весной 2013 года, приступило архитектурное бюро BERNASKONI под руководством Бориса Бернаскони, которому предстояло преобразить пространство.

Команде удалось сделать из рядового стеклянного «офисника» нестандартное сооружение, которое опережало время. «Мы хотели жить сегодняшним и, главное, завтрашним днем, а все, что касается 90-х, — пожалуйста, в музей», — говорил в 2015 году исполнительный директор центра Вадим Науменко.

Музей имени Бориса Ельцина считался одним из современных в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наполнением Музея Бориса Ельцина занялось американское агентство Ralph Appelbaum Associates. Оно участвовало в открытом тендере наряду с 20 компаниями, в том числе — студией Артемия Лебедева.

В Музее Бориса Ельцина использовали самые современные мультимедийные технологии того времени: «ожившие» документы, архивные фото и артефакты, связанные с первым президентом России. В разработке ключевой выставки «Семь дней», повествующей о рождении новой России, участвовал известный режиссер Павел Лунгин.

Помимо музея первого президента России, в центре появились образовательный и детский центры, арт-галерея, конференц-зал, библиотека. Общая площадь всего учреждения составила 22 тысячи квадратных метров — это четверть всего здания. Остальные помещения ушли магазинам и офисам.

Стоимость полного преображения здания превысила 7 млрд рублей. Финансирование складывалось из средств на покупку самого здания (2 млрд), федерального транша на реконструкцию (4,98 млрд) и целевого кредита (2 млрд), который Минфин РФ дал Свердловской области. Отдельной строкой в истории стоят пожертвования частных лиц, чьи имена сегодня можно увидеть при входе в музей.

Открытие

Торжественная церемония открытия Ельцин Центра состоялась 25 ноября 2015 года и стала событием общенационального масштаба. Под сводами нового культурного комплекса собралась политическая, деловая и культурная элита страны. Среди почетных гостей были президент России Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, вдова первого президента Наина Ельцина, а также такие влиятельные фигуры, как миллиардер Виктор Вексельберг и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

На открытии Ельцин Центра приезжал Владимир Путин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В своей речи Владимир Путин задал вектор развития учреждения. «Центр должен жить и развиваться и как просветительская площадка, и как площадка для реализации различных социальных проектов. Особое внимание следует уделить молодежи, ее интересам. Важно, чтобы молодые люди были постоянными посетителями центра», — сказал на открытии президент.

Среди гостей в тот день были замечены и звезды — телеведущая Ксения Собчак, писатель Ирина Хакамада, певец Андрей Державин, художник Виталий Волович, основатель «Четвертого канала» Игорь Мишин и другие. Мероприятие могло бы приобрести еще более весомый международный резонанс — на открытие ждали бывших президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша, экс-президента Франции Жака Ширака и канцлера Германии Гельмута Коля. Однако плотный график не позволил приехать Клинтону, а Ширак и Коль сослались на преклонный возраст. От визита отказался президент Беларуси Александр Лукашенко.









































1/11 На торжественном открытии были первые лица Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Скандалы

Первый публичный скандал, связанный с Ельцин Центром, разразился в марте 2017 года. На его площадке, где был организован детский «Лего-лагерь», преподаватель, работавшая по договору оказания услуг, в качестве наказания за нецензурную лексику заставила одного из воспитанников вымыть рот с мылом. Несмотря на то, что женщина не являлась штатным сотрудником Центра, ее незамедлительно уволили.

Никита Михалков посещал Ельцин Центр в 2016 году Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В том же году учреждение вновь оказалось в эпицентре общественного негодования. В рамках программы «Шведская модель», проводившейся при поддержке посольства Швеции, детям показали фильм со сценами секса подростков, а также эпизоды с курением и употреблением алкоголя. Позже советник по культуре посольства Швеции в Москве Штефан Ингварссон извинился за этот инцидент.

Деятельность Ельцин Центра неоднократно становилась объектом резкой критики со стороны режиссера Никиты Михалкова. Мастер культуры обвинял музей в искажении исторической правды, требовал признать Центр «иноагентом», выступал против открытия его московского филиала и осуждал выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля» в Арт-галерее.

В январе 2022 года произошел акт вандализма: охранник Александр Васильев шариковой ручкой пририсовал глаза двум из трех безликих фигур на картине «Три фигуры» Анны Лепорской, ученицы Казимира Малевича, стоимостью 75 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. Первоначальный приговор — 180 часов обязательных работ — впоследствии был отменен.

Охранник Александр Васильев в дальнейшем раскаялся в содеянном Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Февраль 2022 года ознаменовался новым витком скандалов: Ельцин Центр выступил с призывом прекратить специальную военную операцию на Украине. В ответ депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Вячеслав Вегнер направил письмо министру обороны Сергею Шойгу с инициативой закрыть музей и создать на его базе Дворец ветеранов. В ЕЦ парировали, ссылаясь на федеральное законодательство, которое запрещает органам власти вмешиваться в работу президентских центров.

Волну критики подхватил телеведущий Владимир Соловьев, обвинивший учреждение в непатриотизме, и свердловское отделение КПРФ, призвавшее продать Центр как рассадник «мерзотной либероты», порочащего имидж Екатеринбурга. Общественный негатив достиг такого накала, что Всемирный русский народный собор предложил превратить ЕЦ в «музей предателей родины», певица Юлия Чичерина увидела связь ЕЦ и НАТО, бард Александр Новиков назвал центр «политическим гадюшником». Ситуацию удалось стабилизировать лишь после того, как в защиту культурной площадки выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Людмилу Телень оштрафовали за дискредитацию армии РФ в 2025 году Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Однако скандалы продолжились, приобретая новую окраску. В августе 2025 года заместителя исполнительного директора Людмилу Телень оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Телень сделала репост публикации дочери первого президента РФ Бориса Ельцина — Татьяны Юмашевой. В ноябре того же года по статье о дискредитации ВС РФ осудили руководителя киноклуба Ельцин Центра Вячеслава Шмырова.

С началом СВО к программе и спикерам Центра стали предъявлять строгие требования, что привело к отмене целого ряда мероприятий. Например, постановки о расстреле царской семьи, презентации книги правнучки Никиты Хрущева Нины, лекций архитектора Полины Ивановой, а также выступлений ряда лиц, признанных иноагентами.

В этих условиях полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога — один из заметных героев российской спецоперации на Украине — решил кардинально поменять работу Ельцин Центра. Он предложил скорректировать его повестку, придав ей патриотическую направленность. Первым шагом в этом направлении стало проведение в июне 2025 года форума «Патриоты Урала», собравшего волонтерские организации.

Как Ельцин Центр отмечает 10-летие

Несмотря на то, что площадка отмечает круглую дату, больших торжеств не планируется. Как поясняла директор Музея Ельцина Анна Бородулина, сделать так, как это было 10 лет назад, не получится: «Мы ощущаем масштаб тех перемен, которые за эти 10 лет произошли. Наверное, столько частных самолетов в аэропорту Кольцово не будет в этот раз».

Из праздничных мероприятий ожидается открытие выставки «10 лет в Центре», где посетители познакомятся с историей учреждения, и премьерные показы спектакля «Маяковский. Встреча». Автором идеи стала балерина Большого театра Вера Борисенкова, а режиссером — Даниил Романов, который занимался спектаклем «Б.Р.» о поэте Борисе Рыжем, его показывали в Екатеринбурге в апреле этого года. Тогда на постановку приехал бизнесмен Роман Абрамович.