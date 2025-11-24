Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуируют крупный торговый центр

В Екатеринбурге эвакуируют посетителей и сотрудников ТЦ «Пекин»
24 ноября 2025 в 16:58
На месте работают пожарные

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Пекин». Об этом сообщают очевидцы.

«В ТЦ „Пекин“ на Таганском ряду пожар», — пишет со слов очевидца telegram-канал «Безумный ЕКБ». На видео заметно, что на одном из этажей валит густой дым, также на месте работают пожарные.

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Оперативно дозвониться в торговый центр не удалось.

