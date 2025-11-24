В Екатеринбурге эвакуируют крупный торговый центр

На месте работают пожарные Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Пекин». Об этом сообщают очевидцы.

«В ТЦ „Пекин“ на Таганском ряду пожар», — пишет со слов очевидца telegram-канал «Безумный ЕКБ». На видео заметно, что на одном из этажей валит густой дым, также на месте работают пожарные.