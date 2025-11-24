На Урале развернулась борьба за сперму погибшего в Донбассе бойца

Роман выполнял задачи в зоне СВО (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение, которое позволит 39-летней Тамаре Лежневой из Алапаевска воспользоваться биоматериалом своего гражданского супруга Романа Папия, погибшего на специальной военной операции. Теперь женщина сможет провести процедуру ЭКО с использованием замороженного эмбриона и спермы мужа, рассказала URA.RU юрист Юлия Липинская.

«Роман Папий при жизни дал добровольное согласие на использование его биоматериала для рождения совместного ребенка. После его гибели клиника „Клинический институт репродуктивной медицины“ (КИРМ) отказала Тамаре в проведении процедуры ЭКО. Однако суд учел, что оба участника программы дали необходимое согласие на медицинское вмешательство с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), и принял решение в пользу Лежневой», — сказала Липинская.

В ходе разбирательства было отмечено, что право на применение ВРТ гарантировано Конституцией РФ и Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Роман, будучи военнослужащим, участвовал в специальной военной операции на территории Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Факт его участия подтверждается соответствующей справкой (имеется в распоряжении URA.RU).

«22 июня 2024 года в населенном пункте Новоалександровка Ясиноватского района Донецкой Народной Республики Роман погиб при исполнении воинского долга. Причиной смерти стали острая массивная кровопотеря и травмы кровеносных сосудов в области шеи, полученные в результате взрыва во время военных действий», — отметила Лежнева.