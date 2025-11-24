После встречи с москвичами ректор УрФУ привез вузу 830 миллионов

Обабков выступил перед советом по поддержке программ развития вузов Фото: Илья Московец © URA.RU

Уральский федеральный университет вошел в первую группу основного трека госпрограммы поддержки университетов «Приоритет-2030» и получит около 830 млн рублей. Перед комиссией специалистов в Москве интересы вуза защищала команда УрФУ, которую возглавил ректор Илья Обабков, рассказали URA.RU в пресс-службе университета.

Всего в отборе участвовали представители 141 вуза из 56 регионов, а поддержку в рамках программы в этом году получат 106 университетов. «Наша ключевая амбиция — стать точкой пересборки для уральской промышленности. Мы намерены перезапустить ее технологический код, интегрировав традиционные индустрии Урала с передовыми научными разработками и цифровыми решениями», — сказал Обабков.

Председателем совета по поддержке программ развития вузов выступил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он пояснил, что на данный момент региональные вузы наравне с ведущими московскими и петербургскими вузами конкурируют за лучшие показатели от реализации своих стратегических технологических проектов.

В основе целевой модели развития УрФУ до 2036 года — исследования, инженерия и цифровые технологии. Среди инструментов новой модели Обабков называет рост производственных площадок, цифровых платформ и партнеров-резидентов кампуса в Новокольцовском районе Екатеринбурга.