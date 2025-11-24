Екатеринбурженка Наумова, убившая маленького Далера, проиграла суд в Питере

Вероника Наумова обжаловала приговор, но суд проиграла Фото: Илья Московец © URA.RU

Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения жалобу екатеринбурженки Вероники Наумовой, получившей суровый приговор за убийство малолетнего опекаемого ребенка Далера Бобиева. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«По итогам апелляционного рассмотрения приговор был оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения. Приговор Свердловского областного суда вступил в законную силу», — сказали в инстанции.

В конце июня 2023 года Наумова заявила об исчезновении мальчика. В городе развернулись масштабные поиски, три дня ребенка искали тысячи неравнодушных жителей, волонтеров и силовиков. Его тело нашли в сумке в гараже, который принадлежит семье Вероники. 29 июня женщину арестовали.

