Екатеринбурженка Наумова, убившая маленького Далера, проиграла суд в Питере
Вероника Наумова обжаловала приговор, но суд проиграла
Фото: Илья Московец © URA.RU
Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения жалобу екатеринбурженки Вероники Наумовой, получившей суровый приговор за убийство малолетнего опекаемого ребенка Далера Бобиева. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«По итогам апелляционного рассмотрения приговор был оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения. Приговор Свердловского областного суда вступил в законную силу», — сказали в инстанции.
В конце июня 2023 года Наумова заявила об исчезновении мальчика. В городе развернулись масштабные поиски, три дня ребенка искали тысячи неравнодушных жителей, волонтеров и силовиков. Его тело нашли в сумке в гараже, который принадлежит семье Вероники. 29 июня женщину арестовали.
Ее мужа — Александра — посадили в колонию за истязания. Мужчина ушел на СВО. Соучастником опекунши был признан ее племянник Даниил Егольников. Последний получил пять лет лишения свободы за истязания. Самой Наумовой назначили 24 года за решеткой. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Материал из сюжета:В Екатеринбурге погиб пятилетний Далер Бобиев
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
- 4524 ноября 2025 14:44Все семейство издевались над маленьким ребёнком, твари, а не люди. Что пережил этот ребёнок, представить трудно