МЧС объявило экстренное предупреждение в Свердловской области
Непогода ожидается 25 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Свердловской области 25 ноября ожидаются гололедица на дорогах и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На улице избегай рекламных щитов и неустойчивых сооружений. Не стоит прятаться от ветра у стен зданий, и не следует парковать автомобили рядом с деревьями», — пояснили там.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
