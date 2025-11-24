Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

МЧС объявило экстренное предупреждение в Свердловской области

24 ноября 2025 в 14:14
Непогода ожидается 25 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области 25 ноября ожидаются гололедица на дорогах и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На улице избегай рекламных щитов и неустойчивых сооружений. Не стоит прятаться от ветра у стен зданий, и не следует парковать автомобили рядом с деревьями», — пояснили там.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

