МЧС объявило экстренное предупреждение в Свердловской области

Непогода ожидается 25 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области 25 ноября ожидаются гололедица на дорогах и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На улице избегай рекламных щитов и неустойчивых сооружений. Не стоит прятаться от ветра у стен зданий, и не следует парковать автомобили рядом с деревьями», — пояснили там.