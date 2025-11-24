Свердловские дзюдоисты победили на Кубке Европы
Победителями на Кубке стали Ислам Султыгов, Кира Сафонова и Ахмад Ахмедов
Фото: Илья Московец © URA.RU
На Кубке Европы по дзюдо в Черногории свердловские спортсмены Ислам Султыгов, Кира Сафонова и Ахмад Ахмедов завоевали золотые медали. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«На Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок, который проходил в Черногории, свердловская команда показала отличный результат. Победителями стали Ислам Султыгов (66 кг), Кира Сафонова (78 кг) и Ахмад Ахмедов (81 кг)», — написал Паслер в своем telegram-канале.
В сообщении губернатор поздравил спортсменов и тренеров с успешным выступлением. На чемпионате Европы сборная России заняла первое место в общем зачете, набрав четыре золотых, одну серебряную и две бронзовых медали.
