Свердловские дзюдоисты победили на Кубке Европы

Свердловские дзюдоисты завоевали три золотые медали на Кубке Европы
24 ноября 2025 в 23:45
Победителями на Кубке стали Ислам Султыгов, Кира Сафонова и Ахмад Ахмедов

Фото: Илья Московец © URA.RU

На Кубке Европы по дзюдо в Черногории свердловские спортсмены Ислам Султыгов, Кира Сафонова и Ахмад Ахмедов завоевали золотые медали. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«На Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок, который проходил в Черногории, свердловская команда показала отличный результат. Победителями стали Ислам Султыгов (66 кг), Кира Сафонова (78 кг) и Ахмад Ахмедов (81 кг)», — написал Паслер в своем telegram-канале.

В сообщении губернатор поздравил спортсменов и тренеров с успешным выступлением. На чемпионате Европы сборная России заняла первое место в общем зачете, набрав четыре золотых, одну серебряную и две бронзовых медали.

