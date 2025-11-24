Свердловские дзюдоисты победили на Кубке Европы

Победителями на Кубке стали Ислам Султыгов, Кира Сафонова и Ахмад Ахмедов Фото: Илья Московец © URA.RU

На Кубке Европы по дзюдо в Черногории свердловские спортсмены Ислам Султыгов, Кира Сафонова и Ахмад Ахмедов завоевали золотые медали. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«На Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок, который проходил в Черногории, свердловская команда показала отличный результат. Победителями стали Ислам Султыгов (66 кг), Кира Сафонова (78 кг) и Ахмад Ахмедов (81 кг)», — написал Паслер в своем telegram-канале.