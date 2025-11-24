В Екатеринбурге школьников перевели на дистант

Дистанционное обучение в школе продлится до 1 декабря 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учеников школы № 181 в районе Краснолесье Екатеринбурга перевели на дистанционное обучение. Об этом свидетельствует приказ, подписанный директором учебного заведения.

«В связи с предписанием о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий... и с целью разобщения детей и ликвидации очагов гриппа и ОРВИ», — сказано в приказе. Уточняется, что обучение на дистанте продлится с 24 ноября по 1 декабря 2025 года.