В Екатеринбурге школьников перевели на дистант
Дистанционное обучение в школе продлится до 1 декабря 2025 года
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Учеников школы № 181 в районе Краснолесье Екатеринбурга перевели на дистанционное обучение. Об этом свидетельствует приказ, подписанный директором учебного заведения.
«В связи с предписанием о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий... и с целью разобщения детей и ликвидации очагов гриппа и ОРВИ», — сказано в приказе. Уточняется, что обучение на дистанте продлится с 24 ноября по 1 декабря 2025 года.
Образовательный процесс приостановлен для всех классов — с 1 по 11. Предписание санврачей касается некоторых районов города. Мера направлена на ликвидацию очагов распространения ОРВИ и гриппа.
