Общество

В Екатеринбурге школьников перевели на дистант

В Екатеринбурге школа № 181 ушла на дистант из-за вспышки гриппа и ОРВИ
25 ноября 2025 в 00:55
Дистанционное обучение в школе продлится до 1 декабря 2025 года

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учеников школы № 181 в районе Краснолесье Екатеринбурга перевели на дистанционное обучение. Об этом свидетельствует приказ, подписанный директором учебного заведения.

«В связи с предписанием о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий... и с целью разобщения детей и ликвидации очагов гриппа и ОРВИ», — сказано в приказе. Уточняется, что обучение на дистанте продлится с 24 ноября по 1 декабря 2025 года.

Образовательный процесс приостановлен для всех классов — с 1 по 11. Предписание санврачей касается некоторых районов города. Мера направлена на ликвидацию очагов распространения ОРВИ и гриппа.

