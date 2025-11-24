Боррель выписал США из союзников ЕС

Боррель отметил, что ЕС нужно признать изменения в политическом курсе США Фото: Официальный сайт Европарламента

При президенте США Дональде Трампе Соединенные Штаты больше нельзя считать союзником ЕС. Об этом заявил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«... Трампа больше нельзя считать союзником Европы, которую даже не консультируют по вопросам, затрагивающим ее собственную безопасность», — написал он в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что ЕС нужно признать изменения в политическом курсе и разработать меры реагирования.