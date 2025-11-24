План Трампа резко сократился, а ВС РФ стянули клещи около Гуляйполя: главное об СВО за 24 ноября

Россия будет настаивать на долгосрочном мире при урегулировании конфликта на Украине, считают эксперты Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В результате переговоров в Женеве мирный план США по урегулированию украинского конфликта был сокращен с 28 до 19 пунктов. По данным западных СМИ, из документа исключили один из ключевых финансовых пунктов, касающийся использования замороженных российских активов. В то же время в Швейцарии сторонам удалось достичь консенсуса по формату обмена пленными и численности ВСУ. Главное о спецоперации к 24 ноября — в материале URA.RU.

Мирный план США по Украине резко сократился

Британская газета Financial Times (FT) сообщила, что в результате переговоров, состоявшихся 23 ноября в Женеве, мирный план США по урегулированию конфликта на Украине был сокращен с 28 до 19 пунктов. Какие именно положения были исключены из документа, неизвестно.

По данным агентства Bloomberg, из мирного плана США был исключен пункт о выделении около 100 млрд долларов из замороженных российских активов Фонду восстановления Украины. Планировалось, что 50% доходов от активов РФ должны были получить США, 50% — российско-американский инвестиционный фонд. При этом средства не предназначались для финансирования Украины.

Стали известны предварительные итоги переговоров в Женеве

В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США и Украины. Главной темой обсуждения стал американский мирный план, который состоит из 28 пунктов. По данным «РБК-Украина», по некоторым позициям стороны смогли договориться. Например, они согласовали, сколько солдат может быть в украинской армии, и как будет проходить обмен военнопленными.

Однако два самых сложных вопроса решить не удалось. Это проблема территорий и официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Вероятнее всего, эти темы будут обсуждать лично президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Их встреча может состояться в ближайшие две недели.

В то же время в плане США есть один особенно спорный пункт — вывод украинских войск с территорий ДНР. По информации издания, американские военные советники, которые недавно были на Украине, считают, что в ближайшие месяцы позиции Киева сильно ослабнут, и он может потерять контроль над этими землями.

Чиновник из США обвинил Киев во лжи

Заявления Киева о том, что Америка давит на Украину, чтобы та подписала сделку с Россией не соответствуют действительности. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из США. По его словам, украинская сторона сама распространяет эту ложную информацию, и она не имеет к реальности никакого отношения. При этом он признал, что в этой информационной борьбе американцы оказались «слегка переиграны».

Россия намерена добавить в план США пункт про долгосрочный мир

Россия при согласовании мирного плана США по Украине намерена добиваться долгосрочного мира. Об этом URA.RU сообщил заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. По его словам, для этого нужно устранить первопричины конфликта, о которых Москва заявляет с начала СВО.

Эксперт также считает, что соглашение может быть подписано уже в ближайшее время, так как активно ведутся переговоры и стороны уже близки к согласию. Однако, по его словам, самая большая проблема заключается не в самом подписании, а в том, насколько стабильным окажется этот мир. Будет ли Украина и поддерживающие ее европейские страны честно выполнять условия договора? Этот процесс, по мнению Ознобищева, потребует постоянного контроля. Например, одним из ключевых вопросов остается демилитаризация: нужно следить, не будет ли Украина втайне снова наращивать свою армию и технику.

Российская армия освободила Затишье и вышла к Гуляйполю

Российские войска освободили село Затишье в Запорожской области. Во время операции ВСУ потеряли более двух рот живой силы и более 20 единиц техники. Кроме этого, штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка также готовятся нанести противнику решающий удар в Гуляйполе, который позволит установить контроль над городом.

По данным российских военкоров, сейчас российская армия берет в клещи Гуляйполе, освобождая населенные пункты рядом. Некоторые отмечают, что ситуация там напоминает Красноармейск и Купянск.

Российские войска продолжают выбивать ВСУ из двух ключевых городов ДНР

Подразделения ВС РФ успешно освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске (Покровске) в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, им также удалось вытеснить противника и освободить 148 зданий в двух микрорайонах Димитрова (Мирнограда). В настоящее время группировка «Центр» также проводит операции по зачистке населенного пункта Ровное.

ВС РФ в ближайшие дни могут освободить Волчанск в Харьковской области

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в течение ближайшей недели российские войска могут установить контроль над Волчанском в Харьковской области. По его словам, исход борьбы за город практически предрешен. Он отметил, что у российской армии имеются все необходимые ресурсы для взятия населенного пункта, однако многое будет зависеть от решений российского командования.