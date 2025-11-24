Пожар произошел на крупнейшем хлебокомбинате на юго-западе Москвы
25 ноября 2025 в 00:05
Срочная новость
Фото: © URA.RU
На улице Наметкина на юго-западе столицы загорелось здание хлебокомбината «Черемушки». По предварительным данным, возгоранию присвоен ранг 1бис, на место прибыли пожарные, проводится эвакуация персонала. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал