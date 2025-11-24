Бабушки-скамщицы захватывают авторынок по «методу Долиной»

Обманутые мошенниками пенсионеры активно оспаривают сделки еще и с машинами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пенсионеры, которые стали жертвами мошеннических схем, начали оспаривать сделки купли-продажи не только жилья, но и автомобилей. И количество таких решений будет расти. Об этом предупредил автоюрист Лев Воропаев.

«Раз какие-то подобные требования „от бабушек“ удовлетворены, количество таких исковых заявлений начнет расти как снежный вал», — прокомментировал «КП» Воропаев. Он ссылается на прецедент, когда пенсионеры обращаются в суд с требованием вернуть проданный под влиянием мошенников автомобиль.

Эксперт подчеркнул, что в отсутствие разъяснений Верховного суда по подобным делам не стоит приобретать транспортные средства у пожилых людей. Он также рекомендовал воздерживаться от покупки у них любого дорогостоящего имущества, чтобы избежать возможных негативных последствий в будущем.

Проблема оспаривания пенсионерами сделок, совершенных якобы под влиянием мошенников, не нова. Ранее уже отмечались случаи, когда после признания сделки с недвижимостью недействительной пенсионеры восстанавливали свои права на жилье, но не возвращали деньги покупателям.