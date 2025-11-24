Bloomberg: российская нефть потекла в Индию по рекордной скидке

Индийские НПЗ возобновили интерес к нефти из РФ из-за выгоды Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская нефть марки Urals после введения санкций США предлагается индийским заводам по самой низкой цене за последние несколько лет с дисконтом в 7 долларов за баррель. Интерес покупателей к сырью начал восстанавливаться на фоне значительного снижения его стоимости относительно эталонных марок. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Российская нефть марки Urals после санкций США предлагается индийским заводам по самой низкой цене за последние несколько лет. Дисконт на нее составляет 7 долларов за баррель по отношению к ценам Brent», — пишет Bloomberg.

До введения последних ограничений ценовая разница составляла примерно 3 доллара, однако сейчас она выросла более чем в два раза. Речь идет о поставках, которые планируется отгрузить в декабре и доставить в Индию в январе. Индийские нефтеперерабатывающие заводы выражают готовность вернуться к закупкам, но рассматривают сотрудничество только с компаниями, не попавшими под санкции, что составляет около 20 процентов поставщиков.

