В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения

Аэропорт Пашковский ввел дополнительные ограничения для безопасности
25 ноября 2025 в 00:02
Краснодарская авиагавань ввела ограничения

Краснодарская авиагавань ввела ограничения

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения для воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт КРАСНОДАР (Пашковский). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.Согласно действующему NOTAM, гавань продолжает принимать рейсы с 09:00 до 19:00 по московскому времени», — пояснил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.

