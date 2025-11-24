В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения
Краснодарская авиагавань ввела ограничения
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения для воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт КРАСНОДАР (Пашковский). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.Согласно действующему NOTAM, гавань продолжает принимать рейсы с 09:00 до 19:00 по московскому времени», — пояснил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.
