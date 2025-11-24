Стал известен новый генсек ОДКБ
С нового года новым генсеком ОДКБ станет Таалатбек Масадыков
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Новым генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет Таалатбек Масадыков, который в настоящее время занимает должность замглавы организации. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«В сессии будет, естественно, участвовать генеральный секретарь ОДКБ Тасмагамбетов, он с 1 января уходит с этой работы», — сказал Ушаков. Помощник президента уточнил, что Масадыков заменит его на посту руководителя секретариата.
Таалатбек Масадыков — представитель Киргизии, он является замгенсека ОДКБ. В конце ноября в Бишкеке состоится саммит, во время которого обсудят назначение нового генсека. Также в повестке дня — обсуждение важнейших аспектов функционирования ОДКБ и определение направлений дальнейшего взаимодействия между странами-участницами организации.
