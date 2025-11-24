Тюменец по ошибке сжег глаз этиловым спиртом
Мужчине назначмили лечение и отпустили домой
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюмени 76-летний пенсионер перепутал флаконы и закапал 96% этиловый спирт в глаз вместо капель. С химическим ожогом он был доставлен в больницу. Об этом сообщили в депздраве региона.
«76-летний тюменец доставлен в больницу с химическим ожогом глаза после того, как перепутал флаконы с лекарством. По словам пострадавшего, он по ошибке закапал в правый глаз 96% этиловый спирт, приняв его за глазные капли», — сообщается в telegram-канале тюменского департамента здравоохранения.
Мужчина пытался промыть глаз проточной водой. Медики прибыли на вызов оперативно и доставили пациента в больницу. В медучреждении его состояние стабилизировали, назначили лечение и отпустили домой.
