Тюменец по ошибке сжег глаз этиловым спиртом

В Тюмени 76-летний пенсионер перепутал флаконы и закапал 96% этиловый спирт в глаз вместо капель. С химическим ожогом он был доставлен в больницу. Об этом сообщили в депздраве региона.

«76-летний тюменец доставлен в больницу с химическим ожогом глаза после того, как перепутал флаконы с лекарством. По словам пострадавшего, он по ошибке закапал в правый глаз 96% этиловый спирт, приняв его за глазные капли», — сообщается в telegram-канале тюменского департамента здравоохранения.