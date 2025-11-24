Тюменский кофе выйдет на рынки Евразийского союза
Тюменцы обжаривают кофе и отправляют его в розничные сети
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Зерновой кофе тюменской обжарки пройдет сертификацию дла российского рынка и экспорта в страны ЕАЭС. Об этом сообщает telegram-канал департамента инвестполитики региона INVESTTyumen.
«Предприниматели отправляются в ведущие кофейные регионы планеты, такие как Бразилия, Эфиопия и Кения, чтобы лично отобрать высококачественное сырье — зеленые кофейные зерна. После этого сырье транспортируется в Тюмень, где на локальном производственном предприятии осуществляется процесс обжарки и упаковки продукта. Готовая продукция впоследствии поставляется в заведения общественного питания — кафе и рестораны, торговые сети, а также реализуется розничным покупателям.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания намерена зарегистрироваться в системе «Честный знак». Помощь окажет Региональный центр инжиниринга. Ранее сообщалось, что для тюменских импортеров упростили ввоз товаров из Казахстана.
