Больничный коллапс: тюменские педиатры получают нереальное количество вызовов в день

Педиатры в Тюмени не могут сразу добраться до пациентов из-за большого количества заявок на выезды к больным. Об этом URA.RU сообщила житель областной столицы.

«Заболела дочь, высокая температура. Сначала я вызвала врача через госуслуги, они приняли заявку, но только на вторник с 11 до 20 часов. Естественно я не могла столько ждать, позвонила 112. Они передали вызов на поликлинику №8. Оттуда перезвонили, уточнили симптомы и спросили, могу ли самостоятельно прийти в фильтр. На вызов скорой помощи якобы много заявок, в самой больнице людей не меньше», — рассказывает тюменка Анастасия.

Отвезти дочку в больницу тюменка не могла. Температура ребенка превысила 39 градусов. Она была не в состоянии даже встать. В конечном итоге, по словам женщины, врач смог посетить пациентку на дому. Однако медик добавил, что сейчас им сложно справляться с наплывом пациентов. С утра ему было назначено по меньшей мере 22 вызова.

Агентство URA.RU обратилось за комментарием ситуации в департамент здравоохранения Тюменской области, а также Роспотребнадзор по региону. Ответ от ведомств ожидается.