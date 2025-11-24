В тюменском военно-патриотическом центре назначили нового руководителя. Фото
За год обучение в центре прошли 3000 человек
Фото: Илья Московец © URA.RU
Новым руководителем филиала центра «ВОИН» в Тюменской области назначен Сергей Рябов. Ранее он занимал должность заместителя руководителя организации, сообщает инфоцентр регионального правительства.
«Сергей Рябов работает в тюменском филиале центра „ВОИН“ со дня основания организации. Он опытный инструктор и педагог, его труд отмечен многими благодарностями», — отмечается в сообщении.
Известно, что с начала года обучение в центре прошли больше трех тысяч человек — это почти вдвое больше, чем за первый год работы. Ранее цент возглавлял Игорь Ревякин. В июне 2025 года он скоропостижно скончался.
На фото Рябов - слева
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!