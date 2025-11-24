«Сергей Рябов работает в тюменском филиале центра „ВОИН“ со дня основания организации. Он опытный инструктор и педагог, его труд отмечен многими благодарностями», — отмечается в сообщении.

Известно, что с начала года обучение в центре прошли больше трех тысяч человек — это почти вдвое больше, чем за первый год работы. Ранее цент возглавлял Игорь Ревякин. В июне 2025 года он скоропостижно скончался.