Общество

В тюменском военно-патриотическом центре назначили нового руководителя. Фото

Новым директором тюменского центра «ВОИН» стал Сергей Рябов
24 ноября 2025 в 18:43
За год обучение в центре прошли 3000 человек

Фото: Илья Московец © URA.RU

Новым руководителем филиала центра «ВОИН» в Тюменской области назначен Сергей Рябов. Ранее он занимал должность заместителя руководителя организации, сообщает инфоцентр регионального правительства.

«Сергей Рябов работает в тюменском филиале центра „ВОИН“ со дня основания организации. Он опытный инструктор и педагог, его труд отмечен многими благодарностями», — отмечается в сообщении.

Известно, что с начала года обучение в центре прошли больше трех тысяч человек — это почти вдвое больше, чем за первый год работы. Ранее цент возглавлял Игорь Ревякин. В июне 2025 года он скоропостижно скончался

На фото Рябов - слева

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

