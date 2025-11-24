Тюменская ОПГ зарабатывала деньги, отправляя людей на СВО
Мужчина был арестован в Тюмени
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Житель Тюмени был арестован по обвинению в махинациях на выплатах СВО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По версии следствия, мужчина и его подельники отправляли людей в зону проведения спецоперации, а деньги, которые платили военным, забирали себе.
«Следствие предполагает, что арестованный мужчина и его подельники отправляли людей на СВО, а деньги, которые выплачивали военным, забирали себе. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что среди подельников арестованного мужчины мог быть действующий военный. Следствие по делу продолжается. В Министерство обороны РФ направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес СУ СКР по Тюменской области. Ответы на них ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что в соседней Челябинской области сотрудниками полиции и ФСБ задержана этническая ОПГ. Следствие предполагает, что члены группировки специализировались на хищении выплат у участников СВО.
