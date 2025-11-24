Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Повышенную выплату тюменцам за контракт с Минобороны сохранят до конца года

24 ноября 2025 в 19:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Контракт с Минобороны РФ необходимо заключить на территории Тюменской области

Контракт с Минобороны РФ необходимо заключить на территории Тюменской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Повышенная выплата для граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ в Тюменской области, продлена до конца декабря 2025 года. Об этом сообщает региональный инфоцентр в своем telegram-канале.

«Повышенная выплата продлевается до конца года. Постановление принято региональным правительством», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сейчас размер региональной выплаты составляет три миллиона рублей, а федеральной — 400 тысяч рублей. Чтобы получить выплату, контракт необходимо заключить через военкоматы Тюменской области или в пункте отбора на военную службу по контракту в Тюмени. По более ранней информации, увеличенные выплаты должны были действовать до 30 ноября.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал