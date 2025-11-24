Повышенную выплату тюменцам за контракт с Минобороны сохранят до конца года

Повышенная выплата для граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ в Тюменской области, продлена до конца декабря 2025 года. Об этом сообщает региональный инфоцентр в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что сейчас размер региональной выплаты составляет три миллиона рублей, а федеральной — 400 тысяч рублей. Чтобы получить выплату, контракт необходимо заключить через военкоматы Тюменской области или в пункте отбора на военную службу по контракту в Тюмени. По более ранней информации, увеличенные выплаты должны были действовать до 30 ноября.