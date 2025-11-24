В Тюмени подросток без прав сбил на дороге ребенка
Ребенок переходил улицу в неположенном месте
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюмени 17-летний подросток без права управления автомобилем сбил ребенка. ДТП произошло на улице Кореневского, сообщили URA.RU в региональном управлении ГАИ.
«9-летний школьник сбит сегодня днём автомобилем „Хендэ“ на улице Кореневского в Тюмени. Предварительно, мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода», — говорится в сообщении
Известно, что за рулем корейского авто сидел 17-летний подросток. Прав на управление транспортом у него не было. Инспекторы вызвали на место происшествия мать водителя. Выяснилось, что подросток взял ключи от ее автомобиля тайком. Сбитый ребенок получил травмы, но остался жив. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее сообщалось о десятилетнем ребенке, который пострадал под колесами авто с неисправными тормозами.
