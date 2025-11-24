В Тюмени подросток без прав сбил на дороге ребенка

Известно, что за рулем корейского авто сидел 17-летний подросток. Прав на управление транспортом у него не было. Инспекторы вызвали на место происшествия мать водителя. Выяснилось, что подросток взял ключи от ее автомобиля тайком. Сбитый ребенок получил травмы, но остался жив. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее сообщалось о десятилетнем ребенке, который пострадал под колесами авто с неисправными тормозами.