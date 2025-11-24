Логотип РИА URA.RU
Общество

Тюменцы не могут вернуться домой из Египта

В Тюмени на четыре часа задержано прибытие рейса из Шарм-эль-Шейх
24 ноября 2025 в 17:08
Перспектива провести в Египте на четыре часа больше вряд ли обрадует застрявших в аэропорту тюменцев

Фото: Алена Полозова © URA.RU

Тюменцы не могут вернуться домой из Египта из-за задержки рейса почти на четыре часа. Об этом оповещает электронное табло аэропорта Рощино.

«Рейс U6 1512 авиакомпании „Уральские авиалинии“, Шарм-эль-Шейх — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 18:30. Ожидаемое время прибытия — 22:20», — говорится в сообщении. 

Вместе с тем, задерживается и обратное отправление — вместо 20:30 тюменцы отправятся к месту отдыха лишь ближе к полуночи. URA.RU запросило информацию о причине задержки рейса. Информация ожидается.

