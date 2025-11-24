Тюменцы не могут вернуться домой из Египта
Перспектива провести в Египте на четыре часа больше вряд ли обрадует застрявших в аэропорту тюменцев
Фото: Алена Полозова © URA.RU
Тюменцы не могут вернуться домой из Египта из-за задержки рейса почти на четыре часа. Об этом оповещает электронное табло аэропорта Рощино.
«Рейс U6 1512 авиакомпании „Уральские авиалинии“, Шарм-эль-Шейх — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 18:30. Ожидаемое время прибытия — 22:20», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, задерживается и обратное отправление — вместо 20:30 тюменцы отправятся к месту отдыха лишь ближе к полуночи. URA.RU запросило информацию о причине задержки рейса. Информация ожидается.
