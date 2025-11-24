Перспектива провести в Египте на четыре часа больше вряд ли обрадует застрявших в аэропорту тюменцев Фото: Алена Полозова © URA.RU

Тюменцы не могут вернуться домой из Египта из-за задержки рейса почти на четыре часа. Об этом оповещает электронное табло аэропорта Рощино.

«Рейс U6 1512 авиакомпании „Уральские авиалинии“, Шарм-эль-Шейх — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 18:30. Ожидаемое время прибытия — 22:20», — говорится в сообщении.