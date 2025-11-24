Логотип РИА URA.RU
Одна из самых влиятельных женщин Тюмени нацелилась на пост председателя облдумы

Депутат Наталья Шевчик намерена стать председателем облдумы VIII созыва
24 ноября 2025 в 18:41
Наталья Шевчик готовится стать председателем облдумы

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Одна из самых влиятельных женщин Тюмени Наталья Шевчик нацелилась на пост председателя облдумы. О том, что вице-спикер, экс-замгубернатора задумала возглавить парламент, сообщили собеседники URA.RU из заксобрания.

«Она уже несколько раз обмолвилась о том, что желает получить пост спикера. Это намерение воспринимают со скепсисом. Несмотря на опыт и ресурсы Натальи Александровны, пост, скорее всего, достанется представителю ямальской группы», — говорят инсайдеры URA.RU.

Будет ли спикером вновь Сайфитдинов — ответить затрудняются. Близкие к председателю облдумы аппаратчики утверждают, что Фуат Ганеевич не прочь завершить политическую карьеру и уйти на высокооплачиваемую пенсию.

«Он сам еще не определился», — утверждает инсайдер. Наталья Шевчик на вопрос агентства о спикерских амбициях отвечать отказалась. Шевчик работала заместителем губернатора,  с 2010 года — первым заместителем. Курировала социальный блок, включая культуру, образование и здравоохранение. 

