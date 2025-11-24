Одна из самых влиятельных женщин Тюмени нацелилась на пост председателя облдумы

Наталья Шевчик готовится стать председателем облдумы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Одна из самых влиятельных женщин Тюмени Наталья Шевчик нацелилась на пост председателя облдумы. О том, что вице-спикер, экс-замгубернатора задумала возглавить парламент, сообщили собеседники URA.RU из заксобрания.

«Она уже несколько раз обмолвилась о том, что желает получить пост спикера. Это намерение воспринимают со скепсисом. Несмотря на опыт и ресурсы Натальи Александровны, пост, скорее всего, достанется представителю ямальской группы», — говорят инсайдеры URA.RU.

Будет ли спикером вновь Сайфитдинов — ответить затрудняются. Близкие к председателю облдумы аппаратчики утверждают, что Фуат Ганеевич не прочь завершить политическую карьеру и уйти на высокооплачиваемую пенсию.

Продолжение после рекламы