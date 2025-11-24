Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В зоне СВО погиб житель тюменской деревни

В Тюменской области простятся с погибшим на СВО Рамилем Вахитовым
24 ноября 2025 в 17:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прощание с Вахитовым состоится 25 ноября

Прощание с Вахитовым состоится 25 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тобольской деревне простятся с земляком, который погиб в ходе СВО. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщает сообщество «Типичный Тобольск».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе СВО при выполнении боевого задания героически погиб командир взвода гвардии младший лейтенант Вахитов Рамиль Рустамович. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении.

Известно, что Вахитов родился в 2022 году. Дата подписания контракта с Минобороны России неизвестна. Прощание пройдет в ритуальном зале морга деревни Тоболтура с 13:00 до 14:00 25 ноября. Похороны состоятся на следующий день. Ранее сообщалось о том, что на передовой погиб лесничий из Тюменской области.

Продолжение после рекламы

Похороны пройдут 26 ноября

Фото: Сообщество «Типичный Тобольск», «ВКонтакте»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал