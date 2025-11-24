В зоне СВО погиб житель тюменской деревни

В Тобольской деревне простятся с земляком, который погиб в ходе СВО. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщает сообщество «Типичный Тобольск».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе СВО при выполнении боевого задания героически погиб командир взвода гвардии младший лейтенант Вахитов Рамиль Рустамович. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении.

Известно, что Вахитов родился в 2022 году. Дата подписания контракта с Минобороны России неизвестна. Прощание пройдет в ритуальном зале морга деревни Тоболтура с 13:00 до 14:00 25 ноября. Похороны состоятся на следующий день. Ранее сообщалось о том, что на передовой погиб лесничий из Тюменской области.