Волонтеры пятый день ищут 50-летнего жителя Тобольска.
В Тобольске (Тюменская область) 19 ноября пропал 50-летний Рустам Хабибулин. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
«Пропал Хабибулин Рустам Синюрович, 50 лет, город Тобольск, Тюменская область. С 19 ноября 2025 года его местонахождение неизвестно», — сообщается на сайте поисковиков.
Уточняется, что пропавший вышел из дома и с тех пор его никто не видел. В момент пропажи был одет в синюю куртку, серое трико, летние черные кеды с белой подошвой и сине-серую шапку в полоску. Из особых примет: рост 175 антиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Хабибулина Рустама волонтеры просят звонить по номерам: 8-800-700-5452 или 112.
