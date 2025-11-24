Уточняется, что пропавший вышел из дома и с тех пор его никто не видел. В момент пропажи был одет в синюю куртку, серое трико, летние черные кеды с белой подошвой и сине-серую шапку в полоску. Из особых примет: рост 175 антиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Хабибулина Рустама волонтеры просят звонить по номерам: 8-800-700-5452 или 112.