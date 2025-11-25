Эксперты рассказали, как мошенники воруют данные школьников

Мошенники отправляют школьникам фишинговый сайт с доменом «minobrnauki», который имитирует личный кабинет учащегося Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России зафиксированы случаи создания фишинговых сайтов, которые имитируют официальные ресурсы «Госуслуги» и Минобрнауки. Злоумышленники используют эти ресурсы для похищения личных данных и доступа к учетным записям школьников. Об этом рассказали в компании Angara Security.

«Злоумышленники используют фишинговые сайты, маскирующиеся под официальные порталы Минобрнауки России и „Госуслуг“, чтобы похитить конфиденциальные данные и доступ к учетным записям граждан», — сказано в сообщении компании. Его приводит РИА Новости.

Мошенники распространяют ссылки на веб-сайт, домен которого содержит слово «minobrnauki». Ресурс имитирует «Личный кабинет учащегося». Чтобы получить доступ к сайту, школьникам необходимо авторизоваться, предоставив личные данные: ФИО, номер телефона, ИНН, СНИЛС или информацию из паспорта.

После ввода жертвой необходимых данных осуществляется перенаправление на еще один фишинговый сайт. В его домене присутствует слово «gosuslugi». Ресурс имитирует ситуацию входа в учетную запись на государственном портале с неизвестного устройства. Пользователю предлагается восстановить доступ. Для этого необходимо позвонить по указанному номеру или воспользоваться telegram-ботом. В процессе якобы восстановления доступа злоумышленники похищают логины, пароли и многофакторные коды доступа, рассказал младший эксперт по защите бренда Angara MTDR Арсений Пашинский.

«Важно отметить, что подтверждающие коды из смс перехватываются напрямую. Система мошенников автоматически подставляет цифры из уведомления в нужное поле, что делает схему особенно опасной», — объяснил Пашинский.