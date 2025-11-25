В Ростовской области число пострадавших возросло до десяти
25 ноября 2025 в 08:06
Фото: © URA.RU
В результате атаки ВСУ по Ростовской области в Таганроге погиб один человек, число пострадавших возросло до десяти. Двум жителям оказана медицинская помощь на месте, восемь человек были доставлены в больницу. Утром начнут проводить работу оперативные группы муниципальных комиссий. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
