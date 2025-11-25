На Западе заявили, что Зеленский стоит перед сложным выбором и Европа ему не поможет

Владимир Зеленский оказался перед сложным выбором - согласиться на мир или надеяться на ненадежную Европу Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский оказался перед сложным выбором: принять мирное соглашение, предложенное Дональдом Трампом, или полагаться на поддержку европейских стран, которых на Западе характеризуют как ненадежных. Об этом сообщает Politico.

«Мрачный выбор Зеленского: принять мирное соглашение с Трампом или положиться на ненадежных европейских друзей. С тех пор как США отказались от поддержки, Европа заметно активизировалась, чтобы восполнить пробел. Но, по правде говоря, первоначальное предложение Трампа привело в панику чиновников и дипломатов в Брюсселе», — передают журналисты.

По их мнению, паника Европы связана с тем, что они не отправляют Украине ни военных, ни необходимое оружие, а также не изымают замороженные российские активы, чтобы помочь Киеву закупить вооружение. И риск заключается в том, что Россия может вернуть Дональда Трампа к исходному варианту соглашения, что поставит Украину перед крайне непростым выбором. В случае отказа от этого плана будущее страны будет зависеть от неопределенной помощи европейских стран, которые за почти четыре года конфликта не смогли предоставить достаточную поддержку.

При этом официальные европейские лица заявляют, что недавние переговоры в Женеве по мирному плану, наоборот, продемонстрировали «хороший прогресс», однако есть серьезные опасения относительно дальнейшего развития событий. На этом обращала внимание председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз не участвовал в подготовке плана Трампа по урегулированию конфликта и видит единственный путь в ослаблении России и поддержке Украины. Некоторые европейские государства выразили несогласие с американским планом, считая, что его условия могут быть приравнены к капитуляции Украины.