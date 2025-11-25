Симоньян эмоционально отреагировала на атаку по Краснодарскому краю
Маргарита Симоняьн высказалась об атаке дронов по Краснодарскому краю
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава RT Маргарита Симоньян высказалась о ночных ударах украинских дронов по Краснодарскому краю. Она эмоционально рассказала о ситуации в регионе и предложила помощь пострадавшим.
«Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети — пятеро — до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она использовала эмоциональные и экспрессивные выражения, высказываясь о ситуации. Она восприняла действия Украины по отношению к России как очередное оскорбление и выразила надежду, что Киев поплатится за это.
Она также добавила, что готова помочь землякам, пострадавшим от налета: «Если кому из земляков нужна помощь после налета — крышу починить или еще что, пишите в комменты, мы с Тиграном поможем», написала журналистка.
Атака по Кубани произошла ночью 25 ноября. В результате инцидента повреждены многоквартирные и частные дома в Новороссийске, его пригороде и Таганроге, а также зафиксированы возгорания инфраструктуры. Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что шесть жителей были ранены, им оказана оперативная медпомощь.
