Симоньян эмоционально отреагировала на атаку по Краснодарскому краю

Глава RT Маргарита Симоньян высказалась о ночных ударах украинских дронов по Краснодарскому краю. Она эмоционально рассказала о ситуации в регионе и предложила помощь пострадавшим.

«Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети — пятеро — до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она использовала эмоциональные и экспрессивные выражения, высказываясь о ситуации. Она восприняла действия Украины по отношению к России как очередное оскорбление и выразила надежду, что Киев поплатится за это.

Она также добавила, что готова помочь землякам, пострадавшим от налета: «Если кому из земляков нужна помощь после налета — крышу починить или еще что, пишите в комменты, мы с Тиграном поможем», написала журналистка.

