«Все звезды, а я — легенда»: известному сердцееду пожилых россиянок Прохору Шаляпину 41 год

Прохору Шаляпину исполнился 41 год
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прохор Шаляпин отмечает 41-летие
Прохор Шаляпин отмечает 41-летие Фото:

Певец Прохор Шаляпин отмечает 41-летие. Он прославился благодаря участию в проекте «Фабрики звезд». Со временем получил скандальную репутацию альфонса и любителя женщин постарше, за что подвергался насмешкам в интернете. Был ли это пиар-ход или Шаляпин на самом деле любит опытных женщин, а также чем еще известен Прохор — в материале URA.RU.

Совсем не Прохор, и не Шаляпин

Андрей Захаренков (настоящее имя артиста Прохора Шаляпина) родился 26 ноября в 1983 году в Волгограде. Его мать работала поваром, а отец трудился сталеваром. Когда Захаренкову-младшему было десять лет, его отец попал в психиатрическую больницу. Тогда за воспитание будущего артиста взялась его бабушка. Она поверила в музыкальные способности внука и отвела в музыкальную школу.

Дипломную работу посвяти Федору Шаляпину

В детстве Прохор Шаляпин осваивал баян. Потом попал в ансамбль «Вьюнок», позднее — в шоу-группу «Джем». Артист с детства мечтал покорить российскую столицу и позже поступил в училище Ипполитова-Иванова, а после перешел в академию имени Гнесиных. Свою дипломную работу он посвятил творчеству Федора Шаляпина и русской народной песне. Еще в 18 лет, но его творчество широкая публика не оценила. Чтобы завоевать внимание публики, Прохор Шаляпин решает чаще участвовать в концертных программах, шоу и фестивалях.

Круто попал на TV

Прохор Шаляпин в 2023 году
Прохор Шаляпин в 2023 году
Фото:

Одну из первых крупных премий Прохор Шаляпин получил в 2006 году на конкурсе Star Chance, который эстрадная исполнительница Эдита Пьеха организовала в Нью-Йорке. Но настоящая слава к артисту пришла после участия в шоу «Фабрика звезд». Уже тогда певец запомнился зрителям своими провокационными высказываниями. Он рассказывал о своем якобы родстве Федором Шаляпиным, которое несколько раз опровергали его родственники. Прохор любил сравнить себя с другими участниками, говоря, что «звезды здесь [на шоу] все, а я — легенда».

Критик прокомментировал URA.RU отношение к Шаляпину

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с URA.RU поделился своим мнением насчет Прохора Шаляпина. Эксперт считает, что артист смог занять свою нишу и так или иначе привлек внимание публики.

«Каждый сам выбирает свой путь, как ему становиться известным. Если артист уже стал более или менее популярным на „Фабрике звезд“, многие задумываются, а как же эту популярность удержать, и пусть музыка — это не первое, что приходит нам на ум, когда мы упоминаем имя Прохора Шаляпина. Ну и какая разница? По крайней мере, имя человека всегда на слуху. Есть эти скандалы, и это отлично», — поделился мнением о Шаляпине Бабичев в беседе с корреспондентом агентства URA.RU.

Шаляпин: я не хочу работать, а хочу отдыхать на островах

Прохор Шаляпин признался, что хочет всю жизнь отдыхать на островах вместо работы
Прохор Шаляпин признался, что хочет всю жизнь отдыхать на островах вместо работы
Фото:

Прохора Шаляпина можно было часто увидеть на телеэкранах. Он пробовал себя и в качестве ведущего, и не отказывался от скандальных шоу. Есть в его карьере и несколько киноролей. Однако сам артист признавался, что вообще не хочет работать.

«Я не хочу работать вообще, я в этом признаюсь. Я хочу отдыхать всю жизнь на островах, в круизах, на Мальдивах, в Европе. <…> Я не стесняюсь того, что не любитель работы. Гастроли, поездки, вставать в пять утра — это для меня тяжело. Зачем мне это надо? Я встаю [по утрам] каждый раз как на испытание», — пожаловался Шаляпин в эфире YouTubе-шоу «МузLOFT». После того как цитаты Шаляпина распространились по интернету, люди в комментариях начали поддерживать артиста, благодаря его за честность. 

Женщины Прохора Шаляпина

Несмотря на то, что артист много работает, постоянно подпитывая публику своим творчеством, внимание зрителей больше приковано к скандальной личной жизни Прохора Шаляпина и его женщинам. Многие его возлюбленные были старше артиста. Его романы вызывают споры среди зрителей скандальных ток-шоу. Одни считают, что таким образом Шаляпин пытается заработать славу. Другие сходятся во мнении, что артист пытается компенсировать недостаток материнской любви.

Что говорит психолог о похождениях Шаляпина

Психолог Ангелина Сурина в беседе с корреспондентом агентства URA.RU рассказала, что многие мужчины намеренно ищут партнерш, которые намного старше их. Она выделила несколько причин такого поведения. 

«Чаще всего это две крайности. В большинстве случаев это мужчины с инфантильным характером. Бывает полностью инфантильный человек, который вообще не хочет работать. <...> И он сам не развивается, дальше ничего не делает. То есть он ждет от других. <...> Вот таким мужчинам очень удобно найти женщину старше себя, сильнее себя, которая будет его обеспечивать, либо помогать ему развиваться», — рассказала психолог Ангелина Сурнина в разговоре с URA.RU. 

Первый секс Шаляпина 

Первой возлюбленной исполнителя стала Алла Пеняева, которая обладала миллионным состоянием. Женщина помогла парню поступить в столичный вуз, чтобы тот получил высшее образование, и обеспечила его квартирой и автомобилем.

В 2022 году Прохор рассказал, что первый сексуальный опыт у него случился в 14 лет, а женщине, которая его совратила, — за 50. С тех пор, по признанию певца, ему нравятся женщины немного старше.

Женщина старше на полвека

Приятель Шаляпина, фотограф Виктор Панкратьев заявлял, что в 2010 году у певца был бурный роман с популярной актрисой советского кинематографа Светланой Светличной. В то время разница в возрасте между влюбленными составляла полвека. По словам Панкратьева, в этот период артистка сильно изменилась внешне, похорошела, стала надевать мини и делать яркий макияж.

Брак с Ларисой Копенкиной

В 2013 году Прохор Шаляпин женился на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которой на то время было 52 года. Роман освещался во многих программах, среди которых была «Мужское/Женское», а свадьба стала одной из самых скандальных и громких в 2013 году. Семья певца не приняла этот брак.

Роман с Анной Калашниковой

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова
Прохор Шаляпин и Анна Калашникова
Фото:

Во время брака с Копенкиной у Шаляпина случился роман с Анной Калашниковой, которая на тот момент уже была беременна. В марте 2015 года у Шаляпина и Калашниковой родился сын Даня. Пара часто появлялась на российских ток-шоу, в частности, в передаче «Пусть говорят». Артисты решили узаконить отношения, но из-за многочисленных конфликтов у них ничего не получилось. К тому же впоследствии оказалось, что сына Анна родила не от Прохора.

Последующие отношения артиста

Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина
Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина
Фото:

Однажды Прохор Шаляпин обращался на телевидение в поисках любви. Телеведущий Андрей Малахов даже помог артисту организовать телешоу на Первом канале, которое получило название «Невеста для Прохора Шаляпина». В ноябре 2017 года исполнитель раскрыл личность новой возлюбленной. Ею оказалась Татьяна Гудзева — дама не медийная, далекая от шоу-бизнеса и старше его. Отношения продержались недолго, так как выяснилось, что пара изменяла друг-другу. 

В апреле 2018 года светское общество стало обсуждать роман между Прохором и бывшей женой Армена Джигарханяна — пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер поддерживал женщину во время скандального развода, а после был замечен в ее компании. Спустя время они начали совместно выступать на концертах. Уже в ноябре пара заявила о расставании.

В ноябре 2020 года стали общественность стала обсуждать новую потенциальную возлюбленную Шаляпина — продавщицу из Иваново Викторию Тимофееву. Та заявила, что долгое время была любовницей артиста. Шаляпин разорвал с ней отношения, когда узнал о беременности Тимофеевой. В будущем Шаляпин никак не комментировал эту информацию. 

Брак с миллионершей из Канады

Прохор Шаляпин с Ольгой Сан
Прохор Шаляпин с Ольгой Сан
Фото:

Вскоре журналисты узнали, что у артиста появилось новое сердечное увлечение — миллионерша из Канады, Татьяна Девис. О Татьяне прессе известно было не так много — ее родители переехали в Канаду в 90-х. Девис построила карьеру в юриспруденции и ранее не была замужем.

Свадьбу влюбленные отпраздновали в Лас-Вегасе. В 2020 году Девис заразилась коронавирусной инфекцией и скончалась в 2021 году от последствий в возрасте 47 лет. 

Спустя время Прохора Шаляпина замечали с новой девушкой — моделью с титулом «Миссис Россия — Вселенная» Ольгой Сан. Она также была бывшей участницей «Дома-2». Их отношения продлились недолго. 

Где сейчас Шаляпин

Прохор Шаляпин продолжает гастролировать
Прохор Шаляпин продолжает гастролировать
Фото:

В разговоре с URA.RU музыкальный критик заявил, что в настоящий момент Прохор Шаляпин занимается гастролями. «По его словам, он гастролировал, у него есть работа — человек не сидит, сложа руки, не ждет каких-то новых пиар скандалов», — рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев журналисту URA.RU. 

Недавно в интервью с журналистом Константином Долговыв Шаляпин признался, что встречался с женщинами старше себя с одной целью — таким образом он поддерживал скандальную репутацию. По его словам, это ему было нужно для участия в скандальных шоу, чтобы о нем не забывали. 

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Певец Прохор Шаляпин отмечает 41-летие. Он прославился благодаря участию в проекте «Фабрики звезд». Со временем получил скандальную репутацию альфонса и любителя женщин постарше, за что подвергался насмешкам в интернете. Был ли это пиар-ход или Шаляпин на самом деле любит опытных женщин, а также чем еще известен Прохор — в материале URA.RU. Совсем не Прохор, и не Шаляпин Андрей Захаренков (настоящее имя артиста Прохора Шаляпина) родился 26 ноября в 1983 году в Волгограде. Его мать работала поваром, а отец трудился сталеваром. Когда Захаренкову-младшему было десять лет, его отец попал в психиатрическую больницу. Тогда за воспитание будущего артиста взялась его бабушка. Она поверила в музыкальные способности внука и отвела в музыкальную школу. Дипломную работу посвяти Федору Шаляпину В детстве Прохор Шаляпин осваивал баян. Потом попал в ансамбль «Вьюнок», позднее — в шоу-группу «Джем». Артист с детства мечтал покорить российскую столицу и позже поступил в училище Ипполитова-Иванова, а после перешел в академию имени Гнесиных. Свою дипломную работу он посвятил творчеству Федора Шаляпина и русской народной песне. Еще в 18 лет, но его творчество широкая публика не оценила. Чтобы завоевать внимание публики, Прохор Шаляпин решает чаще участвовать в концертных программах, шоу и фестивалях. Круто попал на TV Одну из первых крупных премий Прохор Шаляпин получил в 2006 году на конкурсе Star Chance, который эстрадная исполнительница Эдита Пьеха организовала в Нью-Йорке. Но настоящая слава к артисту пришла после участия в шоу «Фабрика звезд». Уже тогда певец запомнился зрителям своими провокационными высказываниями. Он рассказывал о своем якобы родстве Федором Шаляпиным, которое несколько раз опровергали его родственники. Прохор любил сравнить себя с другими участниками, говоря, что «звезды здесь [на шоу] все, а я — легенда». Критик прокомментировал URA.RU отношение к Шаляпину Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с URA.RU поделился своим мнением насчет Прохора Шаляпина. Эксперт считает, что артист смог занять свою нишу и так или иначе привлек внимание публики. Шаляпин: я не хочу работать, а хочу отдыхать на островах Прохора Шаляпина можно было часто увидеть на телеэкранах. Он пробовал себя и в качестве ведущего, и не отказывался от скандальных шоу. Есть в его карьере и несколько киноролей. Однако сам артист признавался, что вообще не хочет работать. «Я не хочу работать вообще, я в этом признаюсь. Я хочу отдыхать всю жизнь на островах, в круизах, на Мальдивах, в Европе. <…> Я не стесняюсь того, что не любитель работы. Гастроли, поездки, вставать в пять утра — это для меня тяжело. Зачем мне это надо? Я встаю [по утрам] каждый раз как на испытание», — пожаловался Шаляпин в эфире YouTubе-шоу «МузLOFT». После того как цитаты Шаляпина распространились по интернету, люди в комментариях начали поддерживать артиста, благодаря его за честность.  Женщины Прохора Шаляпина Несмотря на то, что артист много работает, постоянно подпитывая публику своим творчеством, внимание зрителей больше приковано к скандальной личной жизни Прохора Шаляпина и его женщинам. Многие его возлюбленные были старше артиста. Его романы вызывают споры среди зрителей скандальных ток-шоу. Одни считают, что таким образом Шаляпин пытается заработать славу. Другие сходятся во мнении, что артист пытается компенсировать недостаток материнской любви. Что говорит психолог о похождениях Шаляпина Психолог Ангелина Сурина в беседе с корреспондентом агентства URA.RU рассказала, что многие мужчины намеренно ищут партнерш, которые намного старше их. Она выделила несколько причин такого поведения.  Первый секс Шаляпина  Первой возлюбленной исполнителя стала Алла Пеняева, которая обладала миллионным состоянием. Женщина помогла парню поступить в столичный вуз, чтобы тот получил высшее образование, и обеспечила его квартирой и автомобилем. В 2022 году Прохор рассказал, что первый сексуальный опыт у него случился в 14 лет, а женщине, которая его совратила, — за 50. С тех пор, по признанию певца, ему нравятся женщины немного старше. Женщина старше на полвека Приятель Шаляпина, фотограф Виктор Панкратьев заявлял, что в 2010 году у певца был бурный роман с популярной актрисой советского кинематографа Светланой Светличной. В то время разница в возрасте между влюбленными составляла полвека. По словам Панкратьева, в этот период артистка сильно изменилась внешне, похорошела, стала надевать мини и делать яркий макияж. Брак с Ларисой Копенкиной В 2013 году Прохор Шаляпин женился на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которой на то время было 52 года. Роман освещался во многих программах, среди которых была «Мужское/Женское», а свадьба стала одной из самых скандальных и громких в 2013 году. Семья певца не приняла этот брак. Роман с Анной Калашниковой Во время брака с Копенкиной у Шаляпина случился роман с Анной Калашниковой, которая на тот момент уже была беременна. В марте 2015 года у Шаляпина и Калашниковой родился сын Даня. Пара часто появлялась на российских ток-шоу, в частности, в передаче «Пусть говорят». Артисты решили узаконить отношения, но из-за многочисленных конфликтов у них ничего не получилось. К тому же впоследствии оказалось, что сына Анна родила не от Прохора. Последующие отношения артиста Однажды Прохор Шаляпин обращался на телевидение в поисках любви. Телеведущий Андрей Малахов даже помог артисту организовать телешоу на Первом канале, которое получило название «Невеста для Прохора Шаляпина». В ноябре 2017 года исполнитель раскрыл личность новой возлюбленной. Ею оказалась Татьяна Гудзева — дама не медийная, далекая от шоу-бизнеса и старше его. Отношения продержались недолго, так как выяснилось, что пара изменяла друг-другу.  В апреле 2018 года светское общество стало обсуждать роман между Прохором и бывшей женой Армена Джигарханяна — пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер поддерживал женщину во время скандального развода, а после был замечен в ее компании. Спустя время они начали совместно выступать на концертах. Уже в ноябре пара заявила о расставании. В ноябре 2020 года стали общественность стала обсуждать новую потенциальную возлюбленную Шаляпина — продавщицу из Иваново Викторию Тимофееву. Та заявила, что долгое время была любовницей артиста. Шаляпин разорвал с ней отношения, когда узнал о беременности Тимофеевой. В будущем Шаляпин никак не комментировал эту информацию.  Брак с миллионершей из Канады Вскоре журналисты узнали, что у артиста появилось новое сердечное увлечение — миллионерша из Канады, Татьяна Девис. О Татьяне прессе известно было не так много — ее родители переехали в Канаду в 90-х. Девис построила карьеру в юриспруденции и ранее не была замужем. Свадьбу влюбленные отпраздновали в Лас-Вегасе. В 2020 году Девис заразилась коронавирусной инфекцией и скончалась в 2021 году от последствий в возрасте 47 лет.  Спустя время Прохора Шаляпина замечали с новой девушкой — моделью с титулом «Миссис Россия — Вселенная» Ольгой Сан. Она также была бывшей участницей «Дома-2». Их отношения продлились недолго.  Где сейчас Шаляпин В разговоре с URA.RU музыкальный критик заявил, что в настоящий момент Прохор Шаляпин занимается гастролями. «По его словам, он гастролировал, у него есть работа — человек не сидит, сложа руки, не ждет каких-то новых пиар скандалов», — рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев журналисту URA.RU.  Недавно в интервью с журналистом Константином Долговыв Шаляпин признался, что встречался с женщинами старше себя с одной целью — таким образом он поддерживал скандальную репутацию. По его словам, это ему было нужно для участия в скандальных шоу, чтобы о нем не забывали. 
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