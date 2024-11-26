«Все звезды, а я — легенда»: известному сердцееду пожилых россиянок Прохору Шаляпину 41 год

Певец Прохор Шаляпин отмечает 41-летие. Он прославился благодаря участию в проекте «Фабрики звезд». Со временем получил скандальную репутацию альфонса и любителя женщин постарше, за что подвергался насмешкам в интернете. Был ли это пиар-ход или Шаляпин на самом деле любит опытных женщин, а также чем еще известен Прохор — в материале URA.RU.
Совсем не Прохор, и не Шаляпин
Андрей Захаренков (настоящее имя артиста Прохора Шаляпина) родился 26 ноября в 1983 году в Волгограде. Его мать работала поваром, а отец трудился сталеваром. Когда Захаренкову-младшему было десять лет, его отец попал в психиатрическую больницу. Тогда за воспитание будущего артиста взялась его бабушка. Она поверила в музыкальные способности внука и отвела в музыкальную школу.
Дипломную работу посвяти Федору Шаляпину
В детстве Прохор Шаляпин осваивал баян. Потом попал в ансамбль «Вьюнок», позднее — в шоу-группу «Джем». Артист с детства мечтал покорить российскую столицу и позже поступил в училище Ипполитова-Иванова, а после перешел в академию имени Гнесиных. Свою дипломную работу он посвятил творчеству Федора Шаляпина и русской народной песне. Еще в 18 лет, но его творчество широкая публика не оценила. Чтобы завоевать внимание публики, Прохор Шаляпин решает чаще участвовать в концертных программах, шоу и фестивалях.
Круто попал на TV
Одну из первых крупных премий Прохор Шаляпин получил в 2006 году на конкурсе Star Chance, который эстрадная исполнительница Эдита Пьеха организовала в Нью-Йорке. Но настоящая слава к артисту пришла после участия в шоу «Фабрика звезд». Уже тогда певец запомнился зрителям своими провокационными высказываниями. Он рассказывал о своем якобы родстве Федором Шаляпиным, которое несколько раз опровергали его родственники. Прохор любил сравнить себя с другими участниками, говоря, что «звезды здесь [на шоу] все, а я — легенда».
Критик прокомментировал URA.RU отношение к Шаляпину
Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с URA.RU поделился своим мнением насчет Прохора Шаляпина. Эксперт считает, что артист смог занять свою нишу и так или иначе привлек внимание публики.
«Каждый сам выбирает свой путь, как ему становиться известным. Если артист уже стал более или менее популярным на „Фабрике звезд“, многие задумываются, а как же эту популярность удержать, и пусть музыка — это не первое, что приходит нам на ум, когда мы упоминаем имя Прохора Шаляпина. Ну и какая разница? По крайней мере, имя человека всегда на слуху. Есть эти скандалы, и это отлично», — поделился мнением о Шаляпине Бабичев в беседе с корреспондентом агентства URA.RU.
Шаляпин: я не хочу работать, а хочу отдыхать на островах
Прохора Шаляпина можно было часто увидеть на телеэкранах. Он пробовал себя и в качестве ведущего, и не отказывался от скандальных шоу. Есть в его карьере и несколько киноролей. Однако сам артист признавался, что вообще не хочет работать.
«Я не хочу работать вообще, я в этом признаюсь. Я хочу отдыхать всю жизнь на островах, в круизах, на Мальдивах, в Европе. <…> Я не стесняюсь того, что не любитель работы. Гастроли, поездки, вставать в пять утра — это для меня тяжело. Зачем мне это надо? Я встаю [по утрам] каждый раз как на испытание», — пожаловался Шаляпин в эфире YouTubе-шоу «МузLOFT». После того как цитаты Шаляпина распространились по интернету, люди в комментариях начали поддерживать артиста, благодаря его за честность.
Женщины Прохора Шаляпина
Несмотря на то, что артист много работает, постоянно подпитывая публику своим творчеством, внимание зрителей больше приковано к скандальной личной жизни Прохора Шаляпина и его женщинам. Многие его возлюбленные были старше артиста. Его романы вызывают споры среди зрителей скандальных ток-шоу. Одни считают, что таким образом Шаляпин пытается заработать славу. Другие сходятся во мнении, что артист пытается компенсировать недостаток материнской любви.
Что говорит психолог о похождениях Шаляпина
Психолог Ангелина Сурина в беседе с корреспондентом агентства URA.RU рассказала, что многие мужчины намеренно ищут партнерш, которые намного старше их. Она выделила несколько причин такого поведения.
«Чаще всего это две крайности. В большинстве случаев это мужчины с инфантильным характером. Бывает полностью инфантильный человек, который вообще не хочет работать. <...> И он сам не развивается, дальше ничего не делает. То есть он ждет от других. <...> Вот таким мужчинам очень удобно найти женщину старше себя, сильнее себя, которая будет его обеспечивать, либо помогать ему развиваться», — рассказала психолог Ангелина Сурнина в разговоре с URA.RU.
Первый секс Шаляпина
Первой возлюбленной исполнителя стала Алла Пеняева, которая обладала миллионным состоянием. Женщина помогла парню поступить в столичный вуз, чтобы тот получил высшее образование, и обеспечила его квартирой и автомобилем.
В 2022 году Прохор рассказал, что первый сексуальный опыт у него случился в 14 лет, а женщине, которая его совратила, — за 50. С тех пор, по признанию певца, ему нравятся женщины немного старше.
Женщина старше на полвека
Приятель Шаляпина, фотограф Виктор Панкратьев заявлял, что в 2010 году у певца был бурный роман с популярной актрисой советского кинематографа Светланой Светличной. В то время разница в возрасте между влюбленными составляла полвека. По словам Панкратьева, в этот период артистка сильно изменилась внешне, похорошела, стала надевать мини и делать яркий макияж.
Брак с Ларисой Копенкиной
В 2013 году Прохор Шаляпин женился на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которой на то время было 52 года. Роман освещался во многих программах, среди которых была «Мужское/Женское», а свадьба стала одной из самых скандальных и громких в 2013 году. Семья певца не приняла этот брак.
Роман с Анной Калашниковой
Во время брака с Копенкиной у Шаляпина случился роман с Анной Калашниковой, которая на тот момент уже была беременна. В марте 2015 года у Шаляпина и Калашниковой родился сын Даня. Пара часто появлялась на российских ток-шоу, в частности, в передаче «Пусть говорят». Артисты решили узаконить отношения, но из-за многочисленных конфликтов у них ничего не получилось. К тому же впоследствии оказалось, что сына Анна родила не от Прохора.
Последующие отношения артиста
Однажды Прохор Шаляпин обращался на телевидение в поисках любви. Телеведущий Андрей Малахов даже помог артисту организовать телешоу на Первом канале, которое получило название «Невеста для Прохора Шаляпина». В ноябре 2017 года исполнитель раскрыл личность новой возлюбленной. Ею оказалась Татьяна Гудзева — дама не медийная, далекая от шоу-бизнеса и старше его. Отношения продержались недолго, так как выяснилось, что пара изменяла друг-другу.
В апреле 2018 года светское общество стало обсуждать роман между Прохором и бывшей женой Армена Джигарханяна — пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер поддерживал женщину во время скандального развода, а после был замечен в ее компании. Спустя время они начали совместно выступать на концертах. Уже в ноябре пара заявила о расставании.
В ноябре 2020 года стали общественность стала обсуждать новую потенциальную возлюбленную Шаляпина — продавщицу из Иваново Викторию Тимофееву. Та заявила, что долгое время была любовницей артиста. Шаляпин разорвал с ней отношения, когда узнал о беременности Тимофеевой. В будущем Шаляпин никак не комментировал эту информацию.
Брак с миллионершей из Канады
Вскоре журналисты узнали, что у артиста появилось новое сердечное увлечение — миллионерша из Канады, Татьяна Девис. О Татьяне прессе известно было не так много — ее родители переехали в Канаду в 90-х. Девис построила карьеру в юриспруденции и ранее не была замужем.
Свадьбу влюбленные отпраздновали в Лас-Вегасе. В 2020 году Девис заразилась коронавирусной инфекцией и скончалась в 2021 году от последствий в возрасте 47 лет.
Спустя время Прохора Шаляпина замечали с новой девушкой — моделью с титулом «Миссис Россия — Вселенная» Ольгой Сан. Она также была бывшей участницей «Дома-2». Их отношения продлились недолго.
Где сейчас Шаляпин
В разговоре с URA.RU музыкальный критик заявил, что в настоящий момент Прохор Шаляпин занимается гастролями. «По его словам, он гастролировал, у него есть работа — человек не сидит, сложа руки, не ждет каких-то новых пиар скандалов», — рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев журналисту URA.RU.
Недавно в интервью с журналистом Константином Долговыв Шаляпин признался, что встречался с женщинами старше себя с одной целью — таким образом он поддерживал скандальную репутацию. По его словам, это ему было нужно для участия в скандальных шоу, чтобы о нем не забывали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.